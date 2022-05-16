消委會｜消費者訴訟基金近10年助42宗個案　12宗勝訴11宗和解

消費者委員會於1994年成立的消費者訴訟基金，就涉及重大公眾利益和公義的消費爭拗、並且有良好勝訴機會的案件提供法律協助。在2012至2022年首季的10年間，共接獲188宗申請。基金為受助人提供法律意見、協助、及委任律師及大律師代表受助人提出民事索償，為其中42宗個案提供了協助，其中22宗已經完結，當中有12宗最終獲判勝訴。

消委會表示，42宗獲協助個案，12宗最終獲判勝訴，11宗達致和解，目前有9宗個案仍在處理中，其餘11宗因消費者或其他原因而終止。個案主要涉及美容及健身，共有16宗；其次為家居裝修及金融行業，分別有4宗及2宗，其餘受助個案涉及時光共享、骨灰龕及物業買賣等。其中40宗受助個案涉及服務合同，當中半數涉及預繳款項。每宗個案牽涉的金額由數千元至80萬元不等，總額超過400萬元，包括一宗由商戶對受助人提出約50萬元的申索。

私樓業主經中介二按貸款收逾 36 萬中介費帳單 勝數個案中個案包括1宗涉及2名被告的貸款個案，當中受助人與一名被告達成和解，並獲法庭針對另一被告判勝訴。受助人是一名私人住宅業主，因聽信中介人為住宅之按揭銀行的代表，可協助事主以每月支付數百元，獲提供90萬元的二按貸款。中介人聲稱受助人只會收到50萬元，其餘40萬元將由中介人代管，以支付首3個月利息。受助人接受該安排後，收到中介人發出具369,400元的「中介費用」帳單，才發現中介公司的聲稱實屬虛假。消費者隨即一筆清還貸款，但仍蒙受約43萬元的損失，包括「中介費用」、律師費、和已付利息等。經法庭判決，受助人扣除分擔費用後，最終取回約28萬元。

失業精神病患者遭高壓推銷簽 80 萬元美容套餐 與美容及健身相關的和解個案佔最多，共5宗，和解金額超過85萬元。其中一名案發時正值失業的精神病患受助人，表明對涉案美容院推銷之會員計劃不感興趣，仍被美容院安排於狹小房間內由兩名職員作出長達1小時的高壓推銷，言行間使他感到「必須購買計劃才可離開」及「不好意思不購買」的心理壓力，受助人最終購買3份相類似的會員計劃，以及2份美容套餐，職員在整個銷售過程中亦沒有清楚講解計劃及套餐的性質及內容。受助人最終簽訂總值約80萬元的會員計劃及美容套餐，並以信用卡分期付款預繳共276,600元。基金認為個案涉及不良營商手法及不合情理行為，決定向商戶提出申索，經交涉後，美容院終於退回款項276,000元作為和解。

裝修公司報價含糊不清令消費者蒙損失 消委會指，裝修公司提供的報價就工程範圍、所用物料、數量、單價以至完工日期等事項往往含糊不清。消費者付款後，裝修工程的進展和表現有時亦未如理想甚至爛尾，令消費者蒙受巨大損失。基金曾經協助一名對化學氣味過敏的受助人與裝修公司達成和解。受助人表示，曾明確要求裝修工程及家具必須沒有化學氣味，涉案商戶口頭保證及承諾工程不會涉及甲醛成分。受助人遂簽訂共490,000元的合同，並支付訂金約245,000元。但商戶後來卻指，裝修工程不可能完全沒有化學氣味或不涉及甲醛成分。後來商戶同意不開展裝修工程，但就取消家具合同一事沒有作出任何回應，亦沒有提出退還任何訂金之安排。基金遂委託律師向商戶提出申索，最終商戶同意退還全數訂金及支付部分律師費用作為和解。