消委會｜測試14款雙人床褥 2499元IKEA獲評性價比最高

消委會今日（17日）公布新一期《選擇》月刊，測試市面上14款常見品牌的雙人床褥，發現大部分床褥性承托力良好，一半獲4星評分；性價比最高的是IKEA VESTERÖY的雙人獨立袋裝彈簧床褥特級承托床褥，於4星評分產品中最平，價錢為2,499元。 消委會從市面選購14款常見品牌雙人床褥，全面檢測其承托力、舒適度及耐用性。結果發現，大部分樣本在仰臥測試都能提供良好的承托，惟於側臥測試表現遜色。此外，有3款的壓力分布較不平均，以致身體部分位置或會承受較大壓力。另有1款穩定度較低，或會影響伴侶睡眠。

是次共測試14款雙人床褥，當中5款為袋裝彈簧，售價由2,499元至8,960元，6款為連鎖彈簧，包括邦內爾彈簧及不鎖口彈簧，售價由2,299元至9,328元，以及3款泡膠床褥，售價由2,655元至6,299元。

消委會床褥｜IKEA、SIMMONS、Serta 齊獲總評最高分 當中，售2499元的IKEA VESTERÖY雙人獨立袋裝彈簧床褥（特級承托）、售4,280元的MUJI的高密度袋裝彈簧床褥均獲消委會總評最高分4分；與售價8260元的SIMMONS Goodnight Ayr、以及8,960元的「舒達 Serta Omaha」同為4分。 根據量得的數據，「海馬牌」樣本（#14）被評為「非常硬」（very hard），6款（#1、#5、#7、#9至#11）為「硬」（hard），其餘7款（#2至#4、#6、#8、#12及#13）則為「中等」（medium）。

消委會床褥｜彈簧床褥側臥承托不太理想 在仰臥測試中，8款彈簧床褥樣本（#1至#5、#7至#9）對男女模型都能提供良好的承托，於仰臥時脊椎能保持其自然弧度，獲4至5點評分。整體而言，袋裝彈簧樣本的仰臥承托表現較連鎖彈簧的佳。 在側臥方面，大部分彈簧床褥樣本的承托表現都不及仰臥時，只有2.5點至3點評分。袋裝彈簧樣本中，「歐化寶」（#1）的表現較理想；連鎖彈簧樣本則以「金美夢」（#10）及「絲漣」（#11）的表現較好，對男女模型於側臥時有較佳的承托，皆有3點評分。「EMMAS」（#6）對女性模型的承托表現亦算不俗。其餘彈簧床褥樣本的側臥承托表現都不太理想，男女模型於側睡時肩膊陷入床褥的幅度較臀部陷入的小，只獲2.5點評分。

消委會床褥｜海馬牌仰臥及側臥承托較同組樣本差 在仰臥時，「SINOMAX」（#12）及「SKYLER」（#13）的承托表現佳，樣本能支撐身體各部位，使脊椎保持自然弧度，獲4.5點評分。至於側臥時，#12及#13的承托表現亦不俗，脊椎與床褥表面大致保持平行，獲3至3.5點評分。硬度被評為「非常硬」的「海馬牌」（#14）在仰臥及側臥的承托表現較同組樣本差，或因床褥較硬而無法緊貼身軀，以致身體部分位置與床褥間出現較大空隙，未能對該些部位提供足夠的承托。整體承托表現僅獲2.5點評分。

消委會床褥｜「袋裝彈簧」較「連鎖彈簧」不易影響伴侶睡眠 消委會指選購彈簧床褥時，「袋裝彈簧」（pocket spring）床褥是將每個彈簧以不織布布袋獨立包覆後再組合而成。每個彈簧能分別承受身體各部分的重量，而受力時不會互相干擾，移動時較不易影響伴侶睡眠。至於「連鎖彈簧」床褥每個彈簧互相連接組成一張彈簧網。由於彈簧串連在一起，容易出現一處受壓，令附近彈簧被牽連的現象。 消委會床褥｜袋裝彈簧：蓆夢思穩定性最高 袋裝彈簧樣本中，以「蓆夢思」（#5）的穩定性最高，樣本的震動次數適中，而於雙人模式測試時，抗干擾能力高，床褥物料能有效吸震，表現優異，獲5點評分。其次是「歐化寶」（#1）、「舒達」（#2）及「無印良品」（#4）。

消委會床褥｜連鎖彈簧：喜居樂震動次數較多 易影響伴侶睡眠 連鎖彈簧樣本則以「EMMAS」（#6）的表現較佳，同樣震動次數適中；「喜居樂」（#7）的穩定性則較低，在雙人模式測試時，量得的震動次數相對較多。若用者在睡眠時較常轉身，伴侶或容易因床褥的震動而影響睡眠。