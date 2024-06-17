私營露營場地近年如雨後春筍般湧現，消委會搜集22個以不同方式提供露營服務的場地(元朗10個、大嶼山6個、上水4個、西貢及長洲各一)，發現只有約一成持有相關牌照，亦有一些聲稱提供「豪華露營」服務的場地，沒提供第三者保險。 規劃署表示有約4成場地懷疑違例發展「度假營」或需跟進。此外，只有3個場地持有賓館（度假營）牌照或會社合格證明書，其餘場地實際營運上有否違反《旅館業條例》有待查證。消委會亦隨機選出7個提供「豪華露營」服務的場地作深入研究，當中只有3個場地表示有購買第三者責任保險，另外只有2個場地有職員24小時於營地駐守，若遇上緊急情況或意外，未必能第一時間獲得支援及充足的保障。消委會促請場地經營者審視其土地法規等問題，並主動加強對入場人士保障，包括購買第三者責任保險，以及申領相關牌照或許可證明。政府亦可考慮是否需要為此類場地發牌，加強對消費者的保障之餘，亦可為訪港旅客提供另類旅遊體驗，促進本港深度遊的發展。

部分場地不屬「康樂」地帶 或不准作「度假營」 「度假營」在「康樂」地帶屬經常准許的用途，毋須提出申請，若在「政府、機構或社區」、「休憩用地」及「綠化地帶」等，則需先取得城規會批出規劃許可。規劃署資料顯示，22個場地中有6個位於「康樂」地帶、1個的用途在法定圖則生效前已存在，毋須申請規劃許可，以及1個獲有效的規劃許可，用作臨時度假營及附帶相關工程。該署其後表示，再多4個場地不屬於《城市規劃條例》下的違例發展，以及在視察中發現有1個場地已空置。如有足夠證據證明餘下9個場地屬違例發展，規劃署會採取執管行動。

另外，民政事務總署轄下的牌照事務處（牌照處）會考慮有關露營帳篷／營幕或露營車及其必要的配套設施，以判斷場地是否屬於《條例》下規管的處所。根據牌照處指，22個場地之中只有2個持有賓館（度假營）牌照，1個則領有會社合格證明書。針對提供不同方式的露營服務的場地是否需要領牌，牌照處會按情況處理及跟進 部分免責條款列明營友無權追究責任 7個提供「豪華露營」服務的場地中，只有3個表示有購買第三者責任保險，消委會提醒消費者，為自身利益及安全著想，事前應向場地或相關政府部門查詢，以選擇符合法規及提供較佳保障的場地。調查亦發現，只有1個場地表示入住者要在入場時閱讀規則和簽署免責聲明，部分場地則只在網站列出各項條款及細則，例如入住者須自行承擔一切意外風險及責任，在場地內引致的自身意外、死亡或任何形式的損失，入住者均無權向場地／任何相關工作人員提出索償或追討責任。