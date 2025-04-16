消委會：買旅遊保要貨比三家 計劃價錢相同賠償額可差一倍 長者兒童保障逾九成被調低

復活節乃港人外遊高峰期，很多人或到出發前夕才匆匆購買旅遊保險，但買保險都應貨比三家！消費者委員會調查了市面上個人旅遊保險計劃，發現即使是保費相若的計劃，「醫療費用」的成人最高賠償額亦可相差1倍，涵蓋的保障範圍亦有頗大差異。此外，九成保險計劃會調低長者及兒童的「醫療費用」及/或「人身意外/個人意外」最高賠償額保障，最多調低達75%，甚至不能享用部分保障。 消委會就市面上11間保險公司、27個單次個人旅遊保險計劃進行調查，於各保險公司網站搜集資料，當中10間提供2至3個不同計劃，一般保費愈高，保障範圍愈大，最高賠償額亦會相應較高。不過消費者應留意，各保險公司即使保費相若，保障額及保障範圍亦有很大差異。

長幼受保人不獲部分保障 調查發現，儘管長者及兒童大多支付與成人相同的保費，撇除3個向長者收取較高保費的計劃外，多達92%(22個)計劃會調低他們在「醫療費用」及/或「人身意外/個人意外」的最高賠償額，最多調低達75%，甚至不能享用部分保障。 例如有計劃將75歲或以上長者，及17歲或以下兒童的「醫療費用」、「其他意外」、「行李延誤」及「取消旅程」等項目的最高賠償額，調低至成人受保人的50%，亦有保險計劃對長者和兒童受保人的「人身意外/個人意外」的最高賠償額劃一為30萬元，即分別只及成人保障額的60%及30%，更有部分計劃雖向長者提供與成人相同的保障，卻收取較成人高約27%至36%的保費。 醫療費用保額差異大 調查又指，各保險計劃的醫療費用保額差異大，以亞洲地區7天保費低於200元的7個計劃為例，旅遊保險「醫療費用」保障額中，成人最高賠償額可相差1倍，差額介乎25萬元至50萬元。其中1個計劃亦有較多不承保項目，包括「行李及財物」、「個人金錢及旅遊證件」、「延誤或受阻」、「租車自負額」等。此外，只有2個計劃分別承保手機和電腦設備的損壞及遺失，最高保障額分別為2,000元和5,000元，消費者投保前應仔細比較不同計劃的保障範圍，小心選擇。

細心比較保障範圍 消委會可持續消費、公共事務及教育小組副主席陳建年提醒，消費者在投保前宜細心比較不同計劃的保障範圍及保障額，不應只以保費或慣常光顧同一保險公司作唯一考慮因素；確定機票及/或酒店住宿後應盡早購買旅遊保險，預留時間理解理賠條件和索償限制。而業界應定期檢視旅遊保險對長者及兒童涵蓋的保障項目是否足夠，並考慮放寬承保年齡上限，以及提高長者和兒童在各項目的最高保障額。 東南亞「綁架」保險非主流 對於有消費者擔心到東南亞旅遊時的人身安全，調查中只有1間保險公司的3個計劃提供「綁架及勒索」保障，每宗意外每天賠償最高500港元，總賠償額最高15,000港元。消委會總幹事黃鳳嫻指，保險公司基於數據和風險制定保險產品，目前東南亞地區的人身安全與醫療、意外等風險低，並非主流，如須就人身安全投保的遊客，要在投保前詢問清楚有無相關條款。