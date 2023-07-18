消委會｜逾八成半醃菜屬高納　3款橄欖菜樣本昆蟲屑多 (有片)

醃菜不但可以為菜式「吊味」，部分亦可作開胃前菜。消委會測試了市面上30款包裝醃菜樣本，發現逾八成半的鈉含量偏高，若經常進食可能會增加患上高血壓，甚或其他疾病的風險。雖然逾三成樣本含有可促進腸道健康的乳酸菌，但亦有部分樣本的糖與脂肪含量較高；另有3款橄欖菜樣本含有較多昆蟲碎片，相關資料已交予食安中心跟進。消委會提醒市民，日常應保持均衡飲食，切勿以醃菜代替新鮮蔬菜。
消委會測試的30款預先包裝醃菜樣本，是分別從超市、百貨公司等地方搜集，包括8款泡菜、4款德國酸菜(sauerkraut)、5款青瓜、5款榨菜、4款蘿蔔和4款橄欖菜。每包售價介乎4.3元至82元，而每100克或毫升的售價則由4.3元至26.5元不等。測試項目包括醃菜部分(不連液體)的營養素、污染物、防腐劑、微生物，以及輕質異物含量。結果顯示有10款樣本的總評分獲4.5分，包括每包售價較高及較低的產品，再次反映價格與品質無必然關係。
1款樣本鈉含量高 2款屬高糖
測試結果顯示逾八成半(26款)樣本屬於高鈉食品，每100克的鈉含量由641毫克至3,080毫克不等。其中鈉含量最高的1款樣本為橄欖菜，成年人進食1份該樣本(30克)，所攝入的鈉便達到924毫克，接近世衞建議鈉每日攝取上限的一半，該款樣本為「蓬盛」(#27)。長期過量攝取鈉，有可能導致血壓上升，增加患上心血管疾病和腎病的風險等。
測試亦發現，部分醃菜樣本的鈉含量標示值較測試結果為低，最高相差逾一倍半。在糖含量方面，大部分醃菜樣本的糖含量不高，有23款屬低糖，但2款屬高糖，分別為青瓜樣本「亨氏」(#17)和蘿蔔樣本「Maeban」(#26)，每100克樣本分別含25.8克和34.0克糖。消委會相信該2款樣本應添加了不少糖作調味。
3款橄欖菜樣本含昆蟲碎片量多
另有4款樣本則屬高脂，全部均為橄欖菜，每100克的總脂肪含量介乎46.4克至69.6克，總脂肪含量最高的為橄欖菜樣本「綿香」(#30)，食用1份30克的該樣本，會攝入20.9克總脂肪，佔世衞建議成人每日總脂肪攝取上限的31.3％。若食用時沒有盡量隔走油分等液體，估計攝入的脂肪會更多。
此外，消委會發現，除了德國酸菜樣本「Foodcraft」（#12）外，其樣樣本(29款)均檢出輕質異物，包括昆蟲、粉蟎、毛髮、金屬與塑膠碎片等。儘管大部分樣本的輕質異物含量不多，但當中3款橄欖菜，包括「美味棧」(#28)、「坤興記」(#29)和「綿香」(#30)的昆蟲碎片含量較多，每100克樣本所含的昆蟲碎片介乎91塊至310塊和129塊。消委會已將上述各樣本的資料已交予食安中心跟進，並敦促廠商應對產品的原材料、成品品質和生產過程嚴格把關，全面加強食品安全及衞生。
DIY醃菜須注意殺菌
對於部分消費者或會在家中自製醃菜，消委會指，礙於技術與環境因素，製作過程中可能無法有效殺菌，增加食物中毒的風險，建議消費者自製醃菜時，除了應使用新鮮、完整和優質蔬菜，醃漬前亦應將所有設備和器皿清潔消毒，並將玻璃容器煮沸至少10分鐘以殺滅微生物。此外，醃菜製作時有可能產生毒性較高的亞硝酸鹽，但亞硝酸鹽含量會隨醃製時間遞減，而製作不同種類醃菜的時間亦不同。消委會提醒消費者遵循可靠的食譜製作醃菜，減少中毒風險。
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