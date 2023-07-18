消委會｜逾八成半醃菜屬高納　3款橄欖菜樣本昆蟲屑多 (有片)

醃菜不但可以為菜式「吊味」，部分亦可作開胃前菜。消委會測試了市面上30款包裝醃菜樣本，發現逾八成半的鈉含量偏高，若經常進食可能會增加患上高血壓，甚或其他疾病的風險。雖然逾三成樣本含有可促進腸道健康的乳酸菌，但亦有部分樣本的糖與脂肪含量較高；另有3款橄欖菜樣本含有較多昆蟲碎片，相關資料已交予食安中心跟進。消委會提醒市民，日常應保持均衡飲食，切勿以醃菜代替新鮮蔬菜。

消委會測試的30款預先包裝醃菜樣本，是分別從超市、百貨公司等地方搜集，包括8款泡菜、4款德國酸菜(sauerkraut)、5款青瓜、5款榨菜、4款蘿蔔和4款橄欖菜。每包售價介乎4.3元至82元，而每100克或毫升的售價則由4.3元至26.5元不等。測試項目包括醃菜部分(不連液體)的營養素、污染物、防腐劑、微生物，以及輕質異物含量。結果顯示有10款樣本的總評分獲4.5分，包括每包售價較高及較低的產品，再次反映價格與品質無必然關係。

1款樣本鈉含量高 2 款屬高糖

測試結果顯示逾八成半(26款)樣本屬於高鈉食品，每100克的鈉含量由641毫克至3,080毫克不等。其中鈉含量最高的1款樣本為橄欖菜，成年人進食1份該樣本(30克)，所攝入的鈉便達到924毫克，接近世衞建議鈉每日攝取上限的一半，該款樣本為「蓬盛」(#27)。長期過量攝取鈉，有可能導致血壓上升，增加患上心血管疾病和腎病的風險等。

測試亦發現，部分醃菜樣本的鈉含量標示值較測試結果為低，最高相差逾一倍半。在糖含量方面，大部分醃菜樣本的糖含量不高，有23款屬低糖，但2款屬高糖，分別為青瓜樣本「亨氏」(#17)和蘿蔔樣本「Maeban」(#26)，每100克樣本分別含25.8克和34.0克糖。消委會相信該2款樣本應添加了不少糖作調味。