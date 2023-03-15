消委會｜電動車投訴按年增近４倍　車主四大陷阱位知清楚

近年電動車需求急升，連帶相關投訴亦增加。消委會去年接獲195宗電動車相關投訴，較前一年的40宗，增加近4倍。消委會指出，多宗投訴都與車輛功能或配套有關。例如有投訴人預訂有輔助泊車功能的車款，但公司其後指因晶片短缺會刪除功能，建議投訴人先取消訂單，但再訂購時車價可能上升。事主拒絕要求等待，最終公司升級車輛其他部件作賠償。
投訴多涉及車輛功能及配套
另一宗個案，投訴人購入5年車齡的二手電動車，並獲承諾可享用車廠提供永久免費充電服務。結果事主發現，服務只能向一手車主提供，不可轉移，因此提出投訴。公司回覆消委會時，表示不了解車廠安排，並非存心欺騙，最終退款1.5萬元作事主充電補貼。
事實上，交車期及配套服務的變動，更可能為一、二手車主，帶來額外的經濟負擔，以及打亂消費者迎接新車的安排，例如若交車期，錯過2024年3月31日政府「一換一」電動車首次登記稅寬減期限，消費者便要因應車輛的應課稅價值，繳納46%至132%的車輛首次登記稅。
四大陷阱位買電動車前要留意
而消委會提醒車主，要買電動車前，要先留意四大陷阱位。首先，為確保電動車的續航，車主購買電動車前，宜先注意主要活動區域，例如居所和工作地點附近，有沒有足夠的充電設施。另外，如計劃於居所停車場安裝充電設施，須先徵得業主立案法團或物業管理公司同意。如如希望安裝快速直流充電設施，事前亦應諮詢電力公司，以確定有關供電網絡，能否承受及是否需要改為三相供電。
其二，相較傳統燃油車，電動車的維修及保養仍有待發展。不論是維修技術還是車輛零件，現時仍主要依賴原廠商供應，導致維修費不菲和時間較長，車主在購買電動車前，宜先就維修及保養開支作預算。其三，選購二手電動車時，車主應注意車齡、轉手次數、牌費到期日及車況，除了觀察車身、油漆、車身內部外，亦宜與賣方安排試車，並最好可以交由獨立或相熟車行驗車。
其四，不論購買一手或二手電動車，車主應確保賣方，已將提及的重要車況以及配套設施列入合約中，並於交易前細閱合約條款，包括如賣方未能履行合約條款時交易會如何處理。交易後應妥善保留交易文件，以備萬一日後發生糾紛，亦可有所憑據。