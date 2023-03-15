消委會｜電動車投訴按年增近４倍　車主四大陷阱位知清楚

近年電動車需求急升，連帶相關投訴亦增加。消委會去年接獲195宗電動車相關投訴，較前一年的40宗，增加近4倍。消委會指出，多宗投訴都與車輛功能或配套有關。例如有投訴人預訂有輔助泊車功能的車款，但公司其後指因晶片短缺會刪除功能，建議投訴人先取消訂單，但再訂購時車價可能上升。事主拒絕要求等待，最終公司升級車輛其他部件作賠償。

投訴多涉及車輛功能及配套

另一宗個案，投訴人購入5年車齡的二手電動車，並獲承諾可享用車廠提供永久免費充電服務。結果事主發現，服務只能向一手車主提供，不可轉移，因此提出投訴。公司回覆消委會時，表示不了解車廠安排，並非存心欺騙，最終退款1.5萬元作事主充電補貼。

事實上，交車期及配套服務的變動，更可能為一、二手車主，帶來額外的經濟負擔，以及打亂消費者迎接新車的安排，例如若交車期，錯過2024年3月31日政府「一換一」電動車首次登記稅寬減期限，消費者便要因應車輛的應課稅價值，繳納46%至132%的車輛首次登記稅。