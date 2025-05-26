消委會︱黃鳳嫺：離任與農夫山泉事件無關 最難忘「牛丸無牛」報告

出任消委會總幹事逾12年的黃鳳嫺月初離任，她今日（26日）接受商業電台訪問回顧消委會工作，指自己身體一直健康，「12年只放過少於10日病假」，惟今年2月起生病兩次，更失聲一周，令她重新思考人生「覺得是時候要唞吓」，認為現時是好的時機交接，是「圓滿嘅完結」。 今年生病兩次「覺得要唞吓」 黃鳳嫺今年1月被問到是否離任時曾表示「你又覺得我真係會離任？」，她解釋稱當時正考慮，不過思考後下了另一決定。她強調離任決定與農夫山泉事件無關，被問到多年來對哪份報告印象最深刻，她直言是「牛丸無牛」。

期望繼續服務市民 主持人問去年消委會一份報告被「農夫山泉」發律師信一事是否離任考慮因素，黃鳳嫺指完全無關，承認當時報告歸類方面確實有不準確之處，形容消委會一直秉持開誠布公、向公眾問責的價值觀，一如既往盡快回應消費者，所以對於商戶亦是同樣的處理態度，只是因為大品牌受到注視。她指去年已想過退任，加上今年2、3月時曾患感冒，嚴重至失聲一星期，認為「是時候要唞吓」，休息夠會再重新規劃工作，期望可繼續服務市民。

回顧12年總幹事生涯，黃鳳嫺形容自己很感恩可在消委會工作，亦獲得同事及持分者支持，可以迎難而上面對挑戰及「守得住間舖」，其中最難忘報告是「牛丸無牛」丸類檢測，指測試很難做，亦要與實驗室商討很久考慮清楚研究方法是否合理清晰，結果發現肉丸有不同成分，是「雜肉丸」。被問到任內有否任何「遺憾」，她稱自己不會用這二字，認為政策倡議需要天時地利人和，不過期望日後消委會有更多資源做消費者教育工作。 若資料太舊「擺上網都無人睇」便存檔 申訴專員公署近日在網上下架舊報告，如要閱覽須額外申請，引起資訊透明度的爭議。她稱沒有留意近日申訴專員公署的新聞，惟消委會要做好「IT governance（資訊科技管理）」及存檔，又稱早前預計會更多市民到訪消委會網站，故已增大網站容量。她說消委會每數年會將「舊到擺上網都冇人睇」的報告存檔，市民如欲查閱可提出申請。