兩樣本手柄未通過防火 4易潔鑊防黐底不達標

易潔鑊是許多家庭常見的廚具之一。消委會測試24款易潔鑊，發現樣本的傳熱速度和熱力分布表現參差，有4款樣本在防黐底表現未能符合標準，亦有2款樣本的手柄未能通過防火測試，在高溫煮食或接近火源時或出現危險。經消委會整體評估後，有8款售價介乎130元至1,750元的樣本獲評最高的5分，又稱今年首4個月共接獲7宗易潔鑊相關投訴。 攝影：鍾式明 易潔鑊方便易用及易打理，加上使用時不易黐底，深受不少家庭歡迎。消委會測試市面上24個售價介乎90元至1,750元、直徑26或28厘米的易潔鑊樣本，利用特定熱源儀器把樣本持續加熱，直至整個易潔鑊平面部分的最低溫度達攝氏190度，其餘部分就不應高於290度。

結果發現，有6款樣本可在2分鐘內升至190度，傳熱表現理想，當中售398元的GreenPan中國製Essence陶瓷易潔煎鍋，只需要1分37秒就達到190度。售502元的意美廚中國製Mix三層不銹鋼316雙面網紋易潔單柄煎鍋，雖然比GreenPan的樣本快8秒，但由於鑊面的其餘部分最高溫度達312度，兩者差異超過100度，未能符合標準要求。同時，測試發現有4款就要超過5分鐘才能達到同等溫度，售價1,399元、產自意大利的Ballarini「Venezia Granitium」更要接近16分鐘。

有樣本塗層剝落黏班戟 防黐底表現方面，測試模擬易潔鑊長期使用後的狀況，然後在沒有加入食油的情況下煎班戟，當重複進行5次並每次均成功完整取出班戟、沒有在鑊面留下班戟殘餘物便算合格。測試發現，有3款樣本未能用鑊鏟完整取出班戟，而Rossetti的意大利製TORINO易潔炒鍋更有部分易潔塗層剝落，殘餘在取出的班戟上。不過消委會指出，消費者一般煮食時都會加入食油，如保養得宜將不會出現類似的黐底或剝落情況。

消委會同時模擬長期烹煮酸性食物，測試塗層耐用程度，發現5款售價介乎120元至948元、採用PTFE塗層的樣本出現微細氣泡，表示塗層有可能因腐蝕而剝落，不符合歐洲標準要求，其餘樣本則未有出現同類情況。至於手柄就有兩款樣本未能通過防火測試，Home Coordy的不黏底深型易潔煎鍋及Topvalu BESTPRICE的IH Frying Pan的手柄在點燃後，火源移開15秒內未有自動熄滅，未能通過防火測試。消委會研究及普查總監張昕帆表示，有關易潔鑊在煮食時如接觸到火源會有一定風險，建議使用時不要開大火和不要太接近爐火，消委會亦已將結果轉交海關研究。

8易潔鑊獲評最高分 Rossetti供應商指，涉事型號在2022年生產，但熱力分布和防黐底的測試是按2023年版本的歐洲標準，該兩項測試於舊標準並不存在，又向消委會提供符合德國LFGB和其他相關安全要求的測試報告。意美廚同樣解釋該兩測試項目並不在於舊標準，認為測試應參考舊版標準進行，而未達標的產品已經停產。 在評估煮食表現、耐用測試、手柄安全及化學測試後，有8個樣本獲得最高評分5分，售價介乎130元至1,750元。另外，消委會署任總幹事何應富指，今年首4個月消委會接獲7宗與易潔鑊相關投訴，連同過去3年共有55宗投訴，超過一半與產品質素有關，如使用數次已黏鑊、手柄裂開等，其次較多的是送貨延誤和收費、保養、維修方面。