攝取同等蛋白質 素滴雞精比雞肉 花費相差近300倍

不少人捱更抵夜或病後初愈時，都會服用雞精產品提提神、補補身。消委會測試市面15款預先包裝雞精產品，大部分樣本符合聲稱屬於高蛋白質食物，惟相比原型食品如雞肉、雞蛋或牛奶等，以攝取每26.3克的蛋白質計算，食用雞精的價錢比食原型食品最多相差近300倍。消委會提醒，一般人只需保持均衡飲食，便能吸收足夠營養。

消委會是次測試的15款預先包裝雞精產品，包括1款傳統雞精、10款滴雞精、3款熬雞精和1款素滴雞精，每盒售價由188至990元。以每次食用分量計算，售價由11.75至133元不等，相差10倍。其中按每食用分量的售價最高和最低的樣本均獲最高總評分，反映產品價格與質素及營養價值非必然掛鈎。

消委會測試結果顯示，14款液體雞精樣本中逾九成為高蛋白質食物，唯一固體素滴雞精樣本亦屬於高蛋白質食物。而全部樣本均屬非高鈉產品，八成樣本屬低鈉水平；一款樣本的鈉含量並不符合「無鈉(或鹽)」的標示標準，已轉交食安中心跟進。

雖然雞精製作過程可取代了人體內消化蛋白質酵素的消化工作，對於消化蛋白質酵素分泌異常的病人或可減輕其消化系統的負擔。惟消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指提醒，病人和手術後的人士等飲用前應諮詢醫生或註冊營養師的意見。