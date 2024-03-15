消委會去年接54宗眼鏡投訴 市民配藍光鏡現反光鬼影

眼鏡成人類第二「靈魂之窗」，佩戴不合適會影響用家生活。消委會今年1至2月接獲8宗涉及眼鏡的投訴，按年多2宗，而去年全年接獲54宗投訴，與對上一年相若，比2021年的72宗稍有下跌。投訴人張先生在眼鏡店試戴防藍光鏡片樣板後，感覺不錯於是訂製。惟取貨時已發現鏡片有反光及鬼影問題。
最初以為是適應問題，但問題持續兩星期。他返回眼鏡店反映，店員建議張補錢更換更高質素的防藍光鏡片，或轉回普通鏡片。張先生同意更換普通鏡片，但要求退回差價，職員則指訂製的防藍光鏡片，回收後不可重用，拒絕退差價。經消委會調停後，眼鏡店終同意職員處理手法有改善空間，願意安排更換鏡片或退款。
另一宗投訴人吳小姐攜同舊度數紀錄，擬到A店配新眼鏡，並指自己有近視、遠視及散光，視光師拒絕參考舊紀錄，直接作視光檢查。吳小姐佩戴新眼鏡後，視力一直不清，後發現該視光師無驗到她有散光。她再到另一眼鏡店驗眼更發現兩店的驗眼結果差異大。經消委會介入，A店願意退款。
消委會促商戶應確保其服務及貨品的專業性，向消費者提供全面及準確的鏡片資訊，並清晰講解銷售與保用範圍的條款細則，避免發生售後爭議。而消費者亦應多問多比較，加強與視光師溝通，清楚表達自己對眼鏡的需求和期望，以免發生爭議，順利選購合適的眼鏡。