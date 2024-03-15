消委會去年接54宗眼鏡投訴 市民配藍光鏡現反光鬼影

眼鏡成人類第二「靈魂之窗」，佩戴不合適會影響用家生活。消委會今年1至2月接獲8宗涉及眼鏡的投訴，按年多2宗，而去年全年接獲54宗投訴，與對上一年相若，比2021年的72宗稍有下跌。投訴人張先生在眼鏡店試戴防藍光鏡片樣板後，感覺不錯於是訂製。惟取貨時已發現鏡片有反光及鬼影問題。

最初以為是適應問題，但問題持續兩星期。他返回眼鏡店反映，店員建議張補錢更換更高質素的防藍光鏡片，或轉回普通鏡片。張先生同意更換普通鏡片，但要求退回差價，職員則指訂製的防藍光鏡片，回收後不可重用，拒絕退差價。經消委會調停後，眼鏡店終同意職員處理手法有改善空間，願意安排更換鏡片或退款。