消委會實試9款交友app 收費男女有別 38歲最貴 個人資料利用作促銷

新世代認識朋友或異性的方法不斷轉變，近年更興起交友應用程式(交友App)擴闊生活圈子，甚至尋覓另一半。消委會實試本港較受歡迎的9個交友App，全數都預設將用戶的個人資料用於推廣或促銷等目的，僅3個容許用戶「拒絕」。消委會亦測試過不同年齡訂閱計劃的月費水平，發現月費可相差42%。消委會同時提醒市民使用交友App前應了解細節，以保障自身權益。

消委會職員於去年10月至12月，下載並試用9個較受香港人歡迎的交友App，分別是Bumble、Coffee Meets Bagel、Goodnight、Heymandi、OkCupid、Omi、Paktor、SweetRing及Tinder，全部均須註冊方會提供服務。調查發現，各程式於註冊時索取的個人資料大致相同，包括姓名、性別、性取向、出生日期、所在地、電郵地址、電話號碼等；至於教育程度、職業、興趣等資料則可按用戶個人意願決定是否提交。

在9個交友App中，「Heymandi」只需填寫性別和電話號碼即可開立帳號，「OkCupid」和「SweetRing」則要求提供多達12項個人資料，當中「OkCupid」更要求用戶回答多條與自身價值觀相關的問題，註冊過程相對繁複費時。有6個程式規定用戶必須上載清晰可見的臉照，若無相片顯示用戶面容，有機會導致帳戶被封鎖；惟各程式都不會要求就照片強制認證，普遍不能察覺照片是否被盜用。而全數程式都預設將用戶的個人資料用於推廣或促銷等目的，但「Bumble」可在註冊帳戶時選擇拒絕，「OkCupid」和「Tinder」則可在事後更改選擇。

進階功能月費138至468元

消委會所測試的全部交友App均不會就基本功能收費，如欲使用額外功能，可訂閱收費計劃。基本訂閱計劃的收費介乎每月78元至235元，分別提供4至6種功能，一般包括「更多按讚次數」、「增加曝光」等。進階訂閱計劃收費功能可達7至11個，包括「探索更多用戶」、「重新聯繫失效的配對或對話邀請」等，月費由138元到468元不等。但其中「SweetRing」收費男女有別，女性用戶只有1個訂閱計劃可供選擇，但毋須訂閱也可與男性用戶交談；相反，男性用戶雖有3個訂閱計劃可選擇，惟必須訂閱後方能閱讀女性用戶發出的訊息及與其互動。

虛擬道具收費可高達25萬元

消費者亦可於交友應用程式選購虛擬道具，功能與訂閱計劃相若，包括「向其他用戶表明心跡」、「與其他用戶有更多互動」等，只供單次使用，價格由最低15元至最高約252,200元，一般更不設退款。

28、48、68歲收費最低

不同年齡亦有機會收費不同。消委會曾在18至68歲之間，以每10歲為界研究「Tinder」在港的收費情況，發現38歲的帳戶被收取最高價錢，次高為18歲和58歲，最低則為28歲、48歲、68歲用戶，月費相差最高達42%。

消委會指結果雖與英國同類調查未必完全吻合，但反映「Tinder」在港亦實行價格分歧。外國亦指調查指，作業系統、裝置、地點，甚或是個人興趣都有機會是釐定收費的條件。除了「Tinder」，消委會指隸屬同一母公司的「OkCupid」，亦有差別收費現象，但OkCupid否認以用戶年齡定價，有關差異僅公司定期進行的「隨機價格測試」，Tinder則沒有回應消委會查詢。

消委會總幹事黃鳳嫺指，對不同年齡等用戶實施不同收費，未必有機會觸犯法例，但不同年齡都有交友需求，相關公司若不向消費者解釋清楚，或提早向消費者交代，可能對消費者構成不公平。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀亦指，不同應用程式對用戶的收費差距很大，但條款僅簡單描述，稱收費受很多因素影響，反映機制並不透明。消委會促請營運程式的公司提高收費透明度，消費者亦要提防跌入交友陷阱。