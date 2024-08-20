消委會測25款卷裝廁紙 4款難沖散 恐易塞廁所 格數長度差距大 最多236格

人有三急時，廁紙非常重要，如何從眾多品牌的廁紙中揀選「啱自己」及「抵用」的產品確是一種學問！消費者委員會測試市面品牌、共25款卷裝廁紙，結果顯示整體衛生情況理想，惟有4樣本在浸濕時「沖散程度」較低，或易引致淤塞問題。至於廁紙每卷格數或總長度則差距非常大，其中2款樣本相差236格，接近1.8倍！消委會提醒消費者，在選購廁紙時要因應實際使用和家居渠道情況而有所取捨。 消委會測試的25款卷裝廁紙，當中15款為三層紙、8款為四層紙及2款為5層紙；其中品牌PULPAGE及759阿信屋的卷裝廁紙，聲稱以竹作為原材料。結果顯示整體衛生情況理想，有8款獲4.5分總評。至於不少人關注的塞渠問題，測試發現4款樣本包括「皇冠」、「佳之選」、「Avellana」及「Junas」的「容易沖散程度」較低，未有分散出碎片或紙屑，未能通過測試要求，或較易引致座廁淤塞問題。其餘21款樣本皆可於測試特定時間內分散，反映該等樣本的紙張纖維較容易在水渠中被沖散。

廁紙格數不一 廁紙的格數、長度及總量，最能反映是否「抵用」。消委會測試於每款型號抽取3卷樣本點算格數，並取其平均值。發現有兩款3層紙樣本的格數均超過300格，最多的一款為「759阿信屋」衛生卷紙10卷裝共有369格，而最少的一款為「Tempo」閃鑽四層天然無香衛生紙只有133格，較最多格數的少236格，相差近1.8倍；該兩款樣本的平均每卷總長度亦是差距最大，相差約1.1倍。 此外，部分品牌的同型號廁紙在不同零售點分別會供應10卷裝與12卷裝，在5個有售同型號的10卷及12卷裝品牌中，4款包括潔柔、唯潔雅、Tempo及維達的12卷裝的每卷淨重明顯比10卷裝輕，每卷平均輕12克至28克；皇冠的每卷平均淨重則相若。以同一品牌、每100克紙售價比較，皇冠、唯潔雅及維達的12卷裝較10卷裝便宜；潔柔及Tempo則相反。另外，消委會同時比較不同廁紙樣本的吸濕性能、紙張強韌度、柔軟程度等及評分，最終有8個樣本的總評級同獲最高的4.5星(見表)。

黃鳳嫺：生產商應清楚標明資訊 消委會總幹事黃鳳嫺指出，參考內地標準，廁紙應在包裝上標示每格的長闊度、層數、每卷格數或淨重、生產日期及保質期等資料。25款樣本中只有3款有標示每格尺寸、2款有標示每卷格數、8款有標明每包或每卷總重量，惟所提供的不是去除紙筒及包裝紙的淨重量。黃鳳嫺表示，生產商應清楚標明相關資訊，方便消費者在選購時比較不同產品的分量及有效期限。她又建議，消費者可選購每包較重、捲得緊密、紙卷直徑大而中間紙筒較細的廁紙；而壓花設計廁紙捲起時外表較為蓬鬆，視覺上會較為大卷。 消委會宣傳及社區關係小組副主席陳建年指出，整體衛生情況理想，全部樣本均未有檢出可遷移熒光物質，情況令人滿意。然而，「NaxoS」卷裝廁紙被發現釋出的掉粉率為0.4%，但仍符合標準的相關要求。在微生物檢測中，759阿信屋「3層竹纖維卷卷紙」樣本檢出小量細菌，但相關檢出量仍符合內地標準的要求上限；同時，這款卷裝廁紙亦未有檢出致病菌。 廠商回應測驗結果 「759阿信屋」的代理商表示消委會測試結果顯示旗下全部樣本均符合相關的品質及安全標準要求。「Tempo」的代理商指，已立即將不同生產日期批次的樣本送予第三方檢測機構進行檢測；結果顯示無論產品質素或含菌量皆達標準的要求，而在柔軟度及掉粉率項目的檢測結果亦較本會檢測結果為佳，並向消委會提供相關測試報告。「皇冠」的代理商亦已委託國際認可的第三方檢測中心按消委會參考的標進行可分散性測試，測試結果顯示，就產品分散過程而言，當衛生紙進入污水管道後會於流送過程中逐漸被分解散開；此外，代理商又稱，現時亦未有收到有關衛生紙分散困難的反映。