消委會測25款魚油補充劑 全驗出污染物 1款已停售 非過量食用仍安全

奧米加3脂肪酸(Omega-3)人人叫好，不少人更會以魚油補充劑補一補，但消委會測試25款樣本，發現全部檢出不同種類污染物，害處包括致癌、損害腎臟、神經及雄性生殖系統。其中「Nutronic」檢出致癌物超歐盟標準逾5倍；「楓之寶」高濃度強心奧米加3有兩類污染物超出歐盟上限，抗氧化劑BHT含量亦超出標準；但只要不過量食用仍安全。23款檢出2種奧米加3脂肪酸DHA及EPA含量差異也頗大，「日本阪聖」子供專用DHA實際檢出低聲稱83%、孕婦專用DHA也低73.2%。
25款魚油補充劑全部有污染物，與高溫加工過程有關。當中24款檢出氯丙二醇，由每公斤44微克至1.5萬微克，動物實驗中長期每日過量攝入可捐害腎臟、中樞神經及影響雄性生殖系統，歐盟規定上限每公斤2,500微克。「楓之寶」高濃度強心奧米加3檢出每公斤1.5萬微克、「GNC」超級魚油每公斤6,800微克、「美然康」高效DHA魚油丸每公斤2,800微克。不過以「楓之寶」為例，每日食15粒及8粒才分別超出聯合國/世衛相關組織及歐洲食物安全局有關議限量，按標籤建議服用劑量不會超出限量。
基因致癌物超標批次停售
14款魚油補充劑檢出基因致癌物環氧丙醇，由37微克至1,100微克，當中最多為「楓之寶」高濃度強心奧米加3，超出歐盟規定魚油環氧丙醇含量上限每公斤1,000微克。為免魚油氧化產生不良味道和氣味，生產商會加入不同種類抗氧化劑，「楓之寶」同款產品亦被檢出每公斤430.6毫克經丁化作用的羥基甲苯，據《食物內防腐劑規例》，魚油准許添加BHT最高含量為每公斤200毫克。
6款包括「L&F」阿拉斯加深海魚油、「日本命力」增強版強腦素、「美然康」高效DHA魚油丸、「澳至尊」兒童健腦魚油益智補腦配方、「日本阪聖」孕婦專用DHA、「Nutronic」全孕期奧米加3檢出基因致癌物多環芳香烴(PAH)，其中總量最高為「Nutronic」，達每公斤54微克，其中一種PAH苯並[a]芘達每公斤12.7微克，比歐盟相關上限多逾5倍，消委會透露食安中心已要求商戶停售有關批次產品。
消委會：魚油補充劑不應存污染物
消委會指測試結果不理想，研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，有關污染物其實存在於日常生活，例如燒烤，毋須過慮，若食用，若非一次過吃十多粒，應該不會對身體造成太大風險；但無論如何，沒有人想吃營養補充劑時擔心吃到不應吃的東西，魚油補充劑不應存有污染物或添加劑，尤其孕婦會攝取魚油，沒人希望胎兒經母體接觸污染物。總幹事黃鳳嫺指，「小心駛得萬年船」，消費者可選擇相對安全、沒有或較少污染物產品。
測試亦包括魚油補充劑的實際DHA或EPA含量，23款膠囊樣本DHA檢出量由30.9毫克至444.8毫克，日本阪聖子供專用DHA每百克得10.3克DHA，比標示的每百克含60.6克低83%；同一品牌的孕婦專用DHA亦檢得每百克含11.7克DHA，比標示的每百克含43.7克低73.2%。EPA則由12.3毫克至631.4毫克，「L&F」標示每3粒含180毫克EPA，實際只有123毫克，比聲稱低31.7%。消委會指，實際含量不符標籤，或令消費者錯估攝入量，已把測試結果交予食安中心跟進。
食安中心回應測試，指其中一款魚油抗氧化劑經丁化作用羥基甲苯和另一樣本的污染物苯並[a]芘結果不合格，餘下樣本檢測結果待定，其他污染物按建議劑量服用健康風險不大。
楓之寶：提交支持產品的健康聲稱
廠商回應方面，「L&F」代理表示會與供應商跟進改良；「楓之寶」提交支持產品的健康聲稱；「日本命力」表示每年均委託獨立化驗所測試產品，確保產品符合國際及本地法規要求等。
測試中的魚油售價每瓶73.3元至788元，相差近10倍，膠囊裝每瓶含60粒至300粒，平均每粒0.24元至9.5元，相差更逾38倍；2款液體則每瓶400毫升及60毫升，平均每毫升0.23元及3.4元，相差近14倍，以標示每日最高服用量計，每日所需費用0.48元至19元，亦相差逾38倍。