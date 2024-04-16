消委會首季接48宗寵物服務投訴 有商戶推狗糧與售後保障期捆綁銷售

消委會表示，去年涉選購寵物及相關服務投訴高達220宗，而今年首3個月已接獲48宗。當中涉及商戶將自家品牌狗糧與售後保障期作「捆綁式銷售」，有商戶則在處理寵物善終程序上推卸資任，以及預繳寵物美容服務糾紛等。

有投訴人在寵物店購買2隻幼犬，職員稱幼犬一直食用自家品牌狗糧，換狗糧或影響健康，故要求必須加購相關狗糧以享60天保障期。投訴人以12,000元預購了1年分量狗糧，惟個多月後寵物店以「船期未到」為由沒法繼續提供相關產品，並只能提供其他較便宜的狗糧。兩幼犬食用後腸胃不適，需接受獸醫診治。投訴人要求寵物店退款不果，於是尋求消委會協助。該寵物店回覆消委會指，只願意提供投訴人原先所訂的狗糧並拒絕退款，投訴人拒絕接受方案，雙方最後未能達成共識。另一個案投訴人於愛貓過身後使用寵物善終及火化服務，費用共3,000元，並額外加購寵物掌印吊飾作紀念；但到遺體火化後，投訴人才得悉該商戶並沒有為愛貓拍下掌印照片，無法製作吊飾。消委會介入後，商戶回覆會檢討處理手法，有關職員亦已被紀律處分，同時答應以水晶相片座作補償。