電動車閒置40分鐘被收逾10倍充電費 消委會促充電站貼清晰告示

當局銳意推動電動車普及，截至去年11月電動私家車佔整體私家車總數已達約17%，惟充電設施不足及服務爭議等問題備受關注。消委會指出在去年共收到179宗有關電動車的投訴，較前年的122宗多；除有電動車遭突停充電外，亦有車主投訴在商場充電站使用一小時充電服務，惟停泊不足兩小時被索150元「閒置費」。消委會促本港汽車充電服務須妥善管理及確保條款清晰，充電站亦要張貼清晰收費告示。 車主在愛駒充電時難免會「行開一陣」，投訴人梁小姐駕駛電動車到某商場的停車場內的中速充電站充電。她透過手機程式並綁定付款信用卡，購買一小時充電服務，由下午2時17分開始充電，於同日3時57分駛離車場。查看應用程式發現收費為166.2元，當中16.2元為一小時充電費，但由於系統錄得車輛閒置在設施達40分鐘，被收每分鐘5元的閒置費，收費達上限為150元。

充電費僅16元閒置費收150元 梁小姐表示，充電站現場並無張貼涉及閒置費的收費告示，深感不忿，又指在應用程式已標明她的電動車品牌享有相應的充電優惠；根據收費表，應收費為14.6元，但她被收取16.2元，懷疑充電供應商濫收，要求退款不果，最終向消委會求助。

充電供應商解釋手機程式已列明收費安排，並要求客戶輸入「充電邀請碼」才享品牌優惠。就車場內未張貼的閒置費告示安排，消委會指，經調停後，涉事充電供應商拒絕退款，建議梁小姐考慮諮詢法律意見。

充電樁突然停電致充電不足 另一投訴人王先生的電動車在其屋苑充電站通宵充電，他使用充電供應商提供的「12小時50千瓦小時」計劃，每次收約125元。他在通宵充電的翌日早上，透過手機程式發現充電樁會在半夜突然停電，「充電」逾11小時只充了44千瓦時；另一次「充電」近12小時更僅充41.1千瓦時。投訴人認為不僅蒙受金錢損失，也造成不便，要求該公司退還因充電不足而多收款項。 消委會介入後，該公司解釋充電站因受設備限制，系統會在電力驟降時觸發停止充電保護，導致充電不足。公司致歉並同意退還因充電不足而多收款項，另已完成系統和設施更新以提供更穩定充電服務。投訴人最終接受退款安排，事件得以解決。

消委會總幹事黃鳳嫺指，在首宗個案中「閒置費」可讓充電位流轉，設置有其原意，但充電站收費表沒有列明閒置費，容易令消費者誤以為可以停泊於充電位，故供應商在列明收費時要多留意細節，讓消費者知所選擇。

促供應商須確保充電質素 王先生的個案，商戶供電設施問題而導致供電量不足，黃鳳嫺指由於不少電動車車主依賴過夜的中速充電以備翌日需要，若充電不足，會為消費者帶來麻煩，因此商戶應經常檢查其設施，確保充電質素。至於消費者挑選電動車充電站時，除了考慮地點和充電速度外，亦要留神服務收費方式。