4款無線直立吸塵機最高分 消委會籲留意保用及配件費用

本港家居空間有限，不少市民會選購無線直立式吸塵機。消委會測試20款此類吸塵機，售價由938至9,280元，發現2款樣本的吸淨能力欠佳，續航力和吸力維持表現亦差異頗大。

消委會比較各樣本的續航力及吸力維持表現、吸淨能力、省電程度、寧靜程度及使用方便程度等功能，總評分最高的4款吸塵機包括「Dyson」的V12 Detect Slim Absolute和V15 Detect Absolute，以及「Miele」Triflex HX2 Cat&Dog和「LG」A9T-Ultra，售價介乎5,980至9,280元。測試實際充電時間約2至3個多小時，使用時間則7至14分鐘不等。

消委會又測試了各吸塵機在地板、地氈及作手提使用時的吸淨能力，發現整體表現參差，當中售價3,780元的「Dyson」Omni-glide和938元的「小米」米家Lite的吸淨能力相對較差。而各樣本量得的使用時間由約6至29.5分鐘，以飛利浦Philips的兩款吸塵機表現較好，可使用超過28分鐘。

消委會同時指出，代理商大多只提供1至2年保用，個別代理則為變頻無刷式摩打提供10年保用。而配件方面，額外購買可拆式充電池或更換內置式電池的費用由499至1,500元，其他耗材例如隔塵網的費用由46至500元，部分耗材可水洗重用，有些則只能輕敲或旋轉撥動濾網去除塵粒。會方提醒市民留意保用及配件費用，購買前先了解不同型號的規格及表現，再選擇切合自身需要的吸塵機，並按說明指示清理使用。

Dyson回應消委會測試報告指，報告並未清楚指出消費者在清潔家居時應使用甚麼設置或工具，僅顯示強效或最大吸力模式的測試結果有可能對消費者造成誤導，期望可加入微粒排放和過濾效率的評測。