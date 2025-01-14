消息指涉協助被通緝者鍾劍華 鍾庭耀被國安處帶走助查

香港民研主席及行政總裁鍾庭耀昨被警方國安處上門調查，其後再帶到位於黃竹坑的民研辦公室搜證，調查一宗協助在逃人士案件。據悉案件涉及被通緝的香港民研前副行政總裁鍾劍華，國安處正追查鍾庭耀與民研有否向鍾劍華提供資金，以及有否勾結外國勢力。保安局長鄧炳強指，至今未有拘捕鍾庭耀；正調查他及其機構有否協助潛逃者。 警方國安處人員根據法庭手令，昨晨到鍾庭耀的住所；至上午10時許，鍾庭耀被警方帶往香港民研位於黃竹坑南匯廣場的辦公室作進一步調查。

國安人員昨在香港民研的辦公室搜查近8個小時。至傍晚6時許，把鍾庭耀及兩名民研職員帶離民研辦公室，登上警方車輛，帶返警署助查。人員在辦公室搬走一批證物，包括約4部電腦主機，以及載滿至少6個大膠箱的物品。消息指，國安處正追查鍾劍華的資金流向；民研與鍾劍華的聯繫，以及鍾庭耀或民研是否有向鍾劍華提供資金等。

鄧炳強：調查與機構民調沒有關係 保安局長鄧炳強昨表示，鍾庭耀協助警務處國安處調查，當局會調查他及其機構，是否有協助潛逃者。鄧炳強稱，是次調查與有關機構所做的民研調查完全沒有關係，又稱到這一刻鍾庭耀沒有被拘捕。