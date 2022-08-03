消費券2022｜恒基七大商場推出「夏日購物3倍Fun」 送6000張戲院禮券

第二階段消費券將於周日（7日）分階段發放，恒基地產旗下7大商場，包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，將於下周五（12日）起推出「夏日購物3倍Fun」，為H•COINS會員帶來3重著數獎賞！

由8月12日至10月31日，H·COINS會員以任何支付方式，於恒基地產旗下七大商場超過1,000間零售或餐飲商戶完成消費，成功登記商戶機印發票及相符的電子交易存根，即可輕鬆賺取「夏日購物3倍Fun」的3重獎賞：

第一重賞：免費獲贈戲院禮券

每次累積消費滿HK$1,000*，即可獲得戲院禮券一張。戲院禮券的換領QR Code將由系統自動發放至合資格會員手機APP內的「我的錢包」，憑證上顯示的換領地點領取獎賞，包括MCP CENTRAL (新都城中心2期) L1會員專區或MOSTown新港城中心L3會員專區。每位會員於推廣期內最多可以換取戲院禮券2次。讓您購買心頭好之後，入場欣賞心水電影！名額6,000位，送完即止。

*累積消費以已完成登記並成功獲發COINS的批核日期計算。

第二重賞： 獎您 額外 2,000 COINS 獎賞

除了電影禮券，合資格的會員更可額外獲得2,000 COINS！額外COINS獎賞同樣會由系統自動發放至合資格會員帳戶內，讓大家可以輕鬆儲COINS，享受加倍驚喜！每位會員於推廣期內最多可獲額外2,000 COINS獎賞2次。

第三重賞：消費每滿HK$1兌換1 COIN

H·COINS會員每消費HK$1即可兌換1 COIN，不論小額或大額消費，都可賺盡回贈！加上第二重賞的額外2,000 COINS獎賞，每位合資格的會員每累積消費達HK$1,000即起碼賺得3,000 COINS，令您加快儲COINS換領恒基地產旗下商場電子禮券以及各式商場獎賞和精選禮品！