消費券2023｜4月16日發首期3000元不可轉會　第二期2000元7月16日發放 (持續更新)

【16:19更新】新一份《財政預算案》中提出向合資格成年永久居民和新來港人士，分別發放5,000元及2,500元的電子消費券，當中會分2次發放，在合資格成年永久居民方面，首期3,000元會在4月16日發放，餘下2,000元會在7月16日發放。

第二期消費券方可「轉會」

財政司司長陳茂波及財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成交代發放詳情，指首期3,000元消費券會在4月16日發放，有效期到10月尾，第二期2,000元在7月16日發放，有效期到明年1月尾。政府為盡快發放，首階段會沿用上次派發消費券的6款支付工具，即八達通、支付寶、BoC Pay、Tap & Go拍住賞、PayMe及WeChat Pay，市民不可以「轉會」，到第二期方可「轉會」，消費券會直接存入原有賬戶內，若賬戶有問題，亦有渠道讓市民處理。

至於新來港人士2500元消費券同樣會在4月16日發放，首期為1,500元；下期1,000元同樣在7月16日發放。被問到是否包括透過高才通計劃入境的人士，陳茂波指，非永久居民透過甚麽計劃來港並非考慮因素。

八達通須用完首期3000元方可收取第二期2000元

使用八達通的市民必須在6月30日前，於合資格消費上用完首期3,000元，方可在7月16日收取第二期2,000元；而透過支付寶、BoC Pay、Tap & Go拍住賞、PayMe及WeChat Pay領取消費券的市民，首期3,000元亦需在10月31日前用完。

至於持樂悠咭的長者，若去年登記消費券計劃的八達通卡仍未失效，可以利用八達通領取消費券，惟已經退回或遺失八達通的長者，就可透過八達通熱線2969 5588、消費券計劃網站、郵寄更改登記表格，或到8間臨時服務中心，更改收款八達通。