消防安全修例草案首讀賦權政府為樓宇代辦工程　梁美芬：歡迎將民生安全放首位

佐敦華豐大廈今年4月發生大火，造成5死。立法會今日首讀《消防安全(建築物)(修訂)條例草案》，賦權政府為未遵從消防指示的樓宇代辦工程，事後追討費用，並提高罰則。經民聯議員梁美芬指有些樓宇充滿無良業主，政府今次的修例方向完全回應訴求，歡迎政府將民生安全放在首位。

保安局局長鄧炳強在立法會發言時指，應該清晰和客觀地釐定代辦工程先後次序的準則，包括樓齡、樓層數目、是否「三無大廈」、是否單梯設計、樓宇的業權情況、相關業主被檢控的次數等。執行當局會考慮業界對這些工程的承受能力和意向等因素後，決定每年進行代辦工程的數目、先後次序以及何時為相關樓宇代辦工程。他強調維修和妥善保養私人樓宇，包括進行所需的消防安全改善工程，是業主的責任，政府只會在特殊情況下才會為不遵從條例的樓宇代辦工程。他希望藉着修例，協助有真正困難的業主遵從法例要求，以及提升業主自行遵從條例的比率，改善舊樓的消防安全水平，務求為市民締造安全的居住環境。