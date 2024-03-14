消防深水埗搗破非法加油站 檢3000公升柴油

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊聯同香港海關今日（14日）早上約6時，在深水埗區一帶進行針對性打擊非法加油活動的行動，並於達洋路搗破一個非法加油站，檢獲近3,000公升柴油，市值超過5萬元。

一男一女將被檢控

行動中，消防處人員發現一輛持牌油缸車及大批入油工具，並截獲一名男子及一名女子，懷疑與案件有關。他們涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。



為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品車輛的牌照。一經定罪，有關牌照會被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，本處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。