消防處推檢傷分流電子化 免訊息誤傳提升拯救效能

大型意外事故的救援時間分秒必爭，為加快傷者送院及減省通訊時間，消防處將於9月全面推行大量傷者事故檢傷分流系統，代替傳統的紙筆記錄。救護員只須用智能電話掃描傷者分類卡上的二維碼或拍卡，便能在手機應用程式裡，記錄傷者的分類及傷勢，讓現場指揮官及醫院掌握最新消息，毋須不停致電現場，讓救援人員可專注拯救行動，亦能避免訊息混淆及誤傳。 攝：鍾式明

根據現時機制，如遇上大型事故，即涉及8名或以上傷者，救援人員會先到場為傷者進行檢傷分類，並掛上相應顏色牌，其中紅色代表嚴重、黃色代表普通、綠色代表輕傷，再等待送往醫院救治。目前，消防處仍是以紙筆及排板記錄傷者傷勢，消防處救護監督(資源管理)張國峰表示，訊息的傳遞十分影響現場的控制和管理，「新系統能提供實時和準確的訊息，提升我們的行動效率及加快將傷者送院。」

消防處指，每部救護車將會配備一部裝有該App的智能電話及足夠數量的檢傷分類卡。每張檢傷分類卡都包含了一張NFC晶片及獨有的二維碼，救護員用電話掃描傷者分類卡上的二維碼或拍卡後，就能在App內記錄傷者的性別、年齡及傷勢。前線人員、各公立醫院及調派中心就能看到最新傷者人數和狀態，毋須打電話或透過對講機才得悉最新狀況。高級救護主任(資源管理)胡俊指，每次接聽電話或用無線電溝通，都最少佔用15秒至30秒，有時候甚至分身不暇未能接聽，轉用新系統能省卻人手記錄，讓救護員更專注照顧傷者。

系統同時具備分配醫院功能，救護員在App內可選擇把傷者送至鄰近合適的醫院。消防隊長(控制)謝兆影認為，新系統除了方便制訂救援策略，亦能盡快與醫管局當值主管協調，得到各醫院可接受紅黃綠傷者的數目。至於App內的儀表板，則會羅列已登記傷者資料，包括多少人仍在現場或已送院，有助指揮官調配人手及資源，急症室人員亦能預知情況，做好準備。不過，系統暫時未有回應功能，如醫院收滿病人，則仍須透過通訊及調派中心通知指揮官，把傷者分配至其他醫院。

處方指，整個新系統共用了420萬港元開發，目前正就系統進行訓練，9月會正式推出。至於8人或以下的事故，則仍維持以人手記錄。