消防調整入職測試要求　可戴眼鏡投考增設傾斜引體上升

消防處由12月1日起開始調整5個職系的入職視力測試及體能要求，包括消防隊長(行動)、消防員(行動/海防)、救護主任，以及救護員。
以往考消防隊長不能戴眼鏡
視力測試方面，以往就消防員而言，要求單眼及左右眼均看到視力測試的第5行，就消防隊隊長而言，雙眼需看到視力測試的第6行，但不能戴眼鏡；然而，在調整後的視力測試，消防員及消防隊長均一律進行兩次視力測試。第一部分是單眼、左右眼均可看到第四行；第二部分，在可以選擇佩帶眼鏡的情況下，考生需要雙眼需要看到第六行。
體能測試方面亦有所調整。除了延長測試項目的時限外，亦加入新項目供考生選擇。就「引體上升」而言，由以往需要在60秒之內完成3次引體上升，放寬至90秒之內完成1次引體上升，或者90秒之內完成3次新增的「傾斜引體上升」，則可視為合格，適用於所有投考消防及救護的考生。
冀合格率提升至八至九成
消防及救護學院院長于文陽表示，對投考消防的考生大約六成能成功通過視力及體能要求，今次放寬要求後，冀可提升至八至九成。他表示，該視力測試要求是參考國際標準，經研究後認為150至200度的近視亦可接受，屆時入職後會配備專用面罩。
他又指，目前消防部門大約有3%的職位空缺，其中以消防隊長的空缺最嚴重，就消防隊長而言，會把體能測試放在投考程序的最後一環，讓考生有更多時間準備，冀吸引更多考生投考。