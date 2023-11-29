消防調整入職測試要求　可戴眼鏡投考增設傾斜引體上升

消防處由12月1日起開始調整5個職系的入職視力測試及體能要求，包括消防隊長(行動)、消防員(行動/海防)、救護主任，以及救護員。

以往考 消防隊長不能戴眼鏡

視力測試方面，以往就消防員而言，要求單眼及左右眼均看到視力測試的第5行，就消防隊隊長而言，雙眼需看到視力測試的第6行，但不能戴眼鏡；然而，在調整後的視力測試，消防員及消防隊長均一律進行兩次視力測試。第一部分是單眼、左右眼均可看到第四行；第二部分，在可以選擇佩帶眼鏡的情況下，考生需要雙眼需要看到第六行。

體能測試方面亦有所調整。除了延長測試項目的時限外，亦加入新項目供考生選擇。就「引體上升」而言，由以往需要在60秒之內完成3次引體上升，放寬至90秒之內完成1次引體上升，或者90秒之內完成3次新增的「傾斜引體上升」，則可視為合格，適用於所有投考消防及救護的考生。