熱門搜尋:
芒格 Lolly Talk LV時裝秀 CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 碧咸
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-29 17:10:41

消防調整入職測試要求　可戴眼鏡投考增設傾斜引體上升

分享：
消防處調整入職測試要求，可佩戴眼鏡投考，並新增傾斜引體上升。(朱慧恩攝)

消防處調整入職測試要求，可佩戴眼鏡投考，並新增傾斜引體上升。(朱慧恩攝)

消防處由12月1日起開始調整5個職系的入職視力測試及體能要求，包括消防隊長(行動)、消防員(行動/海防)、救護主任，以及救護員。

以往考消防隊長不能戴眼鏡

視力測試方面，以往就消防員而言，要求單眼及左右眼均看到視力測試的第5行，就消防隊隊長而言，雙眼需看到視力測試的第6行，但不能戴眼鏡；然而，在調整後的視力測試，消防員及消防隊長均一律進行兩次視力測試。第一部分是單眼、左右眼均可看到第四行；第二部分，在可以選擇佩帶眼鏡的情況下，考生需要雙眼需要看到第六行。

體能測試方面亦有所調整。除了延長測試項目的時限外，亦加入新項目供考生選擇。就「引體上升」而言，由以往需要在60秒之內完成3次引體上升，放寬至90秒之內完成1次引體上升，或者90秒之內完成3次新增的「傾斜引體上升」，則可視為合格，適用於所有投考消防及救護的考生。

消防及救護學院院長于文陽(左)及高級消防隊長(招聘、訓練及考試組)洪重穆(右)簡介新的視力及體能測試要求。(朱慧恩攝)

消防及救護學院院長于文陽(左)及高級消防隊長(招聘、訓練及考試組)洪重穆(右)簡介新的視力及體能測試要求。(朱慧恩攝)

冀合格率提升至八至九成

消防及救護學院院長于文陽表示，對投考消防的考生大約六成能成功通過視力及體能要求，今次放寬要求後，冀可提升至八至九成。他表示，該視力測試要求是參考國際標準，經研究後認為150至200度的近視亦可接受，屆時入職後會配備專用面罩。

他又指，目前消防部門大約有3%的職位空缺，其中以消防隊長的空缺最嚴重，就消防隊長而言，會把體能測試放在投考程序的最後一環，讓考生有更多時間準備，冀吸引更多考生投考。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受