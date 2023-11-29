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2023-11-29 17:30:00

消防隊長體能測試要求 起薪點人工達46,925元全年招聘 入職條件及網上申請方法係點？

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消防隊長體能測試及招聘時間 入職條件及申請方法 起薪點達46,925元

消防隊長體能測試及招聘時間 入職條件及申請方法 起薪點達46,925元

政府工2023消防隊長入職條件及申請方法 全年招募 起薪點達46,925元 

消防員的體能要求比其他紀律部隊高，但消防員仍是受歡迎的公務員職位之一。過往有很多考生因未能通過體能測試，而失落入職機會。鑑於現時人手短缺問題嚴重，消防處已調整入職體能要求，並計劃未來放寬視力要求，以便聘請更多人手。消防隊長職位更是全年招募，只要在香港中學文憑考試五科考獲第3級或以上成績，即可申請投考消防隊長，月薪可達46,925 元。現正修讀大學學士學位，並將在 2024 或 2025 學年畢業的學生也可申請。

消防隊長人工起薪點每月達46,925元（公務員事務局截圖，2023年11月）

消防隊長人工起薪點每月達46,925元（公務員事務局截圖，2023年11月）

消防隊長學歷要求及入職資格

申請人在獲聘時必須是香港特別行政區永久性居民消防隊長的學歷要求較高，最低學歷為香港中學文憑考試五科考獲第 3 級或以上成績，最高學歷為香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等資歷的海外大學學位，並在綜合招聘考試的兩張語文試卷中取得一級成績，能操流利粵語及英語。再通過視力測驗(無須佩戴眼鏡)、體能測驗及模擬實際工作測驗、能力傾向筆試及實務測驗，以及在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

視力測驗調整

視力測試方面，以往就消防員而言，要求單眼及左右眼均看到視力測試的第5行，就消防隊隊長而言，雙眼需看到視力測試的第6行，但不能戴眼鏡；然而，在調整後的視力測試，消防員及消防隊長均一律進行兩次視力測試。第一部分是單眼、左右眼均可看到第四行；第二部分，在可以選擇佩帶眼鏡的情況下，考生需要雙眼需要看到第六行。

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投考消防隊長（行動）程序

為讓考生有更多時間準備應付體能測試，消防處已將體能測試調到最後一環的考試程序才進行。遞交政府職位申請書後，申請人需要進行能力傾向筆試。之後進入程序二，包括初步評核、即席演講、小組討論、考《基本法及香港國安法》測試。完成程序二後，方可進入寫作評核及領導才能測試，如順利通過最後評核，考生將會投入程序五，包括初步視力測試、體能測驗及模擬實際工作測驗。成功通過以上三項測試後，考生需進行體格檢驗，之後在消防及救護學院留宿26星期進行基礎訓練。

投考消防隊長（行動）程序（am730製圖） 投考消防隊長（行動）程序（am730製圖）

消防隊長體能測驗

官方建議考生提前16星期開始準備體能訓練。消防職系應徵者的體能測試項目一共有八項，模擬實際工作測驗有四項，測試項目必須按次序進行。在每個測試項目之間，考生最少有五分鐘休息時間。如果考生在其中一項測試不及格，便不能參加其餘測試，作不及格論。

考生須在測驗前，填寫「體能活動適應能力問卷與你」，證明個人的體能和健康狀況，足以應付以下測驗。

消防隊長體能測驗1.耐力折返跑

考生要在限時一分鐘內，在20米跑道上完成50次來回跑，方為及格。當聽到起步訊號起跑，在下一個訊號響起前到達對面線。如考生提早到達，便必須停下來等候，直至聽到訊號，才可跑回起步線。考生須隨著考官發出的訊號重複來回跑，節奏會逐漸加快。若考生連續兩次跟不上節奏，測試便會終止。

耐力折返跑合格標準 

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消防員體能測驗 1.耐力折返跑（消防處截圖） 消防員體能測驗 1.耐力折返跑（消防處截圖） 消防員體能測驗 1.耐力折返跑（消防處截圖） 消防員體能測驗 1.耐力折返跑（消防處截圖） 消防員體能測驗 1.耐力折返跑（消防處截圖）

消防隊長體能測驗2. 引體上升

2023年12月1日起，放寬至90秒之內完成1次引體上升，或者90秒之內完成3次新增的「傾斜引體上升」，可視為引體上升合格。上升時，手踭關節要成90度角或以下，下顎甚至前胸能高於橫槓水平。考核過程中，考生身軀不能搖擺多於五度，亦不能借提膝或搖擺借力。當考生落槓或完成規定次數的引體上升動作或時限完畢，測試便會終止。

消防隊長體能測驗3.原地跳高

考生須雙腳站立貼近牆，單手沾粉並伸直量度中指最高的觸牆點(示指高度)，雙腳立定垂直跳起，以單手指尖觸牆。示指高度與跳高高度之間的距離，便是所得分數。及格標準是45厘米，即18吋。考生可測試兩次，會以較好成績的一次作記綠。

引體上升合格及原地跳高標準

消防員體能測驗 2. 引體上升（消防處截圖） 消防員體能測驗 2. 引體上升（消防處截圖） 消防員體能測驗 2. 引體上升（消防處截圖） 消防員體能測驗 2. 引體上升（消防處截圖） 消防員體能測驗 3. 原地跳高（消防處截圖） 消防員體能測驗 3. 原地跳高（消防處截圖） 消防員體能測驗 3. 原地跳高（消防處截圖） 消防員體能測驗 3. 原地跳高（消防處截圖） 消防員體能測驗 3. 原地跳高（消防處截圖）

消防隊長體能測驗 4.雙槓雙臂屈伸

生須於60秒時限內，在雙槓上完成9次雙臂屈伸的動作。正確動作為，上槓時雙手伸直，當身體下降時，雙臂屈曲成90度或以下。考核過程中，身驅不能搖擺多於5度，亦不能觸碰到槓，雙腿不能落地。當考生落槓或完成規定次數的雙臂屈伸動作或時限完畢，測試便會終止。 

消防隊長體能測驗5.屈膝仰臥起坐

考生須於60秒時限內，完成屈膝仰臥起坐35次，而且動作必須連貫。首先考生需躺在墊子上，雙腳屈膝呈約90度，雙手手掌緊貼在耳旁。考核時，雙肘與雙膝要互相觸碰；落地時，雙肩胛需要觸到墊子，才算正確姿勢。當考生躺在地墊稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。

雙槓雙臂屈伸/膝仰臥起坐合格標準

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消防員體能測驗 4.雙槓雙臂屈伸 消防員體能測驗 4.雙槓雙臂屈伸 消防員體能測驗 4.雙槓雙臂屈伸 消防員體能測驗 4.雙槓雙臂屈伸 消防員體能測驗 4.雙槓雙臂屈伸 消防員體能測驗 5.膝仰臥起坐（消防處截圖） 消防員體能測驗 5.膝仰臥起坐（消防處截圖） 消防員體能測驗 5.膝仰臥起坐（消防處截圖） 消防員體能測驗 5.膝仰臥起坐（消防處截圖） 消防員體能測驗 5.膝仰臥起坐（消防處截圖）

消防隊長體能測驗 6.掌上壓

考生須於60秒時限內，完成32次掌上壓動作。首先考生雙掌以稍寬於肩膊的闊度撐在墊上，雙腳合攏伸直，方為正確的準備動作。當身驅下降，手肘要呈90度或以下，肩、臀及腳要維持挺直。當考生俯伏地上或提臀稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。

掌上壓常見錯誤｜手掌臀部不正確或事倍功半

掌上壓合格標準

消防員體能測驗 6. 掌上壓（消防處截圖） 消防員體能測驗 6. 掌上壓（消防處截圖） 消防員體能測驗 6. 掌上壓（消防處截圖） 消防員體能測驗 6. 掌上壓（消防處截圖）

消防隊長體能測驗7.坐位體前屈

考生需坐在墊上，以指尖將尺規游標盡量推前，並保持姿勢3秒，過程中雙膝不能屈曲。及格成績為23厘米。每位考生有三次機會，會紀錄最好成績的一次。

消防隊長體能測驗 8.俯後撑

考生須於60秒時限內，完成25次動作連貫的俯後撑動作。考生先要身體立正站在墊子上，之後雙腿蹲下，膝關節要成90度，接著雙手伸直按地，同時雙腿向後撐，再把雙腿收回，還原下蹲姿勢，再回復站立即計算為完整的一次。當考生俯伏地上稍作休息，或完成規定次數或時限完畢，測試便會終止。

▼坐位體前屈/俯後撑合格標準▼

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消防員體能測驗 7.坐位體前屈（消防處截圖） 消防員體能測驗 7.坐位體前屈（消防處截圖） 消防員體能測驗 7.坐位體前屈（消防處截圖） 消防員體能測驗 7.坐位體前屈（消防處截圖）

消防模擬實際工作測驗

與體能測試有別，若考生未能在第一次成功通過以下任何一項測試，可重新進行該項測驗一次。而考生於該項測驗的最後一次成績會予以記錄。

消防模擬實際工作測驗 1.跑樓梯

每位考生需戴上消防頭盔，手套，並背上呼吸器。在限時34秒內從仿製的消防車上層儲物櫃，拿取一件工具和一卷輸水喉，再跑到指定地點。在提取的過程中，考生可踮著腳取下物件，但雙腳必須觸地，不能跳起。然後帶同兩件物件跑到距離10米的建築物，再跑上指定樓層。若途中考生未能從消防車拿取工具，或拿取工具時雙腳沒有同時觸地，或途中掉下任何工具，或途中失平衡，或未能到達終點，則判作不及格。

跑樓梯合格標準

消防模擬實際工作測驗1 跑樓梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗1 跑樓梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗1 跑樓梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗1 跑樓梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗1 跑樓梯（消防處截圖）

消防模擬實際工作測驗 2.爬梯

考生會戴上消防頭盔，背上呼吸器，並扣好安全繩。在限時50秒內，運用梯子爬到指定位置，考生必須要逐級上。到達指定位置後，轉身向後望，並分辨地上物件的顏色，然後回答考官。最後沿著梯子逐級爬下。

如考生錯誤辨別物件的顏色，或從梯子上滑，或未能逐級爬上或爬下梯子，或未能爬上指定位置，或爬下梯子後，雙腳未能站穩，或未能於限時內完成，則判作為不及格。

爬梯合格標準

消防模擬實際工作測驗 2.爬梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 2.爬梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 2.爬梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 2.爬梯（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 2.爬梯（消防處截圖）

消防模擬實際工作測驗 3.穿越隧道

考生須在19.5秒內完成考核。每位考生會戴上消防頭盔及手套，再背上呼吸器。首先從5米外的起點跑到隧道入口，以雙手雙膝匍匐前進爬過隧道。穿越隧道後，再跑向距離隧道出口5米的終點。路程全長共30米，而隧道全長20米。

如考生未能獨自穿越整條隧道，或未能到達終點，則視為不合格。

消防模擬實際工作測驗4.障礙賽

考生須戴消防頭盔和手套，並背上呼吸器。在限時11秒內，從仿製的消防車儲物櫃中拿取一卷輸水喉，然後帶同輸水喉跑到距離消防車23米的終點。途中須踏入踏出兩個車胎，以及穿越一個門欄。

如考生將車胎踢離原來位置，或在越過車胎時絆倒，或途中失平衡，或掉下輸水喉，或身體觸碰到門欄的頂部或側框，或未能到達終點，則視為不合格。

穿越隧道/障礙賽合格標準

消防模擬實際工作測驗 3.穿越隧道（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 3.穿越隧道（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 3.穿越隧道（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 3.穿越隧道（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 3.穿越隧道（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 4.障礙賽（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 4.障礙賽（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 4.障礙賽（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 4.障礙賽（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 4.障礙賽（消防處截圖） 消防模擬實際工作測驗 4.障礙賽（消防處截圖）

消防隊長人工、薪酬及福利

消防隊長的起薪點視乎學歷而定，起薪點最低為46,925 元，最高為52,070元。而主任職級的頂薪點為96,600 元。入職後可享完善退休保障、醫療保障、有薪假期、房屋福利，例如已婚職員宿舍或房屋津貼、福利補助及貸款及康樂設施。有意申請投考之人士，可透過公務員事務局互聯網網站遞交G.F. 340表格申請。

消防隊長招聘 全年接受申請

至2023年11月3日為止，各職位招攬如下

  • 消防隊長(行動)全年接受申請
  • 消防隊目(食堂督導員)接受申請日期為2023年10月27日至2023年11月9日
  • 消防員(行動／海務)已經於2023年10月12日截止
  • 消防隊目(控制)招募已經於2023年8月10日截止

消防員招聘時間可留意消防處官網

網上申請消防隊長連結

下載申請表格 (G.F. 340)

體能活動適應能力問卷與你

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