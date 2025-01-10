涉串謀妨礙司法公正 證監會前副總監今提堂

證監會前副總監鄧映霞涉串謀妨礙司法公正，在證監會調查一間上市公司懷疑「造市」時，向受調查人士提供建議，包括銷毀涉案證據。鄧映霞被廉政公署落案起訴，已獲准保釋，案件今日在東區裁判法院提訊。
證監會於2022年7月調查上市公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited，涉嫌虛假交易及市場操控活動(造市)。被捕人鄧映霞(48歲)，案發時任證監會法規執行部市場失當行為組副總監，不須參與上述調查工作；她仍可藉職權查閱該調查的機密資料，但不得向未經授權人士洩露該等機密資料。
控罪指，鄧映霞涉於2022年7月15至27日期間，與一名受調查人士串謀妨礙司法公正。她涉嫌與對方及其他受調查人士會面，並就證監會或採取的調查行動及他們如何應對證監會的調查提供意見，包括建議如何回答證監會可能提出的問題及銷毀潛在證據。
廉署早前接獲貪污投訴，經調查後於2024年4月與證監會採取聯合行動並拘捕被告。被告被控涉串謀妨礙司法公正，違反普通法及刑事罪行條例。
廉署強調，一直致力維護香港金融市場廉潔，絕不姑息任何人士破壞市場公平運作。廉署面對任何公職人員的貪腐及失當行為，必定堅定執法，維護公義。
證監會證實，一名已被終止聘用的前員工被廉署起訴，正調查是否可能違反證券及期貨條例保密規定。證監會指，嚴肅對待任何不當行為，已徹底審查處理機密信息和利益衝突的內部政策，並提醒員工注意相關準則規定中，關於保密責任和避免利益衝突義務；並提到已採取一系列措施，包括重新確認、提高文件安全等級及共享儲存意識。