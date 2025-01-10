涉串謀妨礙司法公正 證監會前副總監今提堂

證監會前副總監鄧映霞涉串謀妨礙司法公正，在證監會調查一間上市公司懷疑「造市」時，向受調查人士提供建議，包括銷毀涉案證據。鄧映霞被廉政公署落案起訴，已獲准保釋，案件今日在東區裁判法院提訊。

證監會於2022年7月調查上市公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited，涉嫌虛假交易及市場操控活動(造市)。被捕人鄧映霞(48歲)，案發時任證監會法規執行部市場失當行為組副總監，不須參與上述調查工作；她仍可藉職權查閱該調查的機密資料，但不得向未經授權人士洩露該等機密資料。