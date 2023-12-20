涉偷少年警訊USB及書券囚8個月　時任女警長不服上訴

控罪指，47歲被告陳惠嫻，案發時為女警長，現已停職留薪，她被控於2019年12月21日，在上水圍大埔區少年警訊會所的閱讀室和電腦室內，偷竊2支警察紀念品USB；20張100元商務印書館書券；8張50元商務印書館書券，上述物品為女警長吳詠璇及男子羅逸俊的財產。

在庭上，上訴方指被告當時取走一批書券放到抽屜裡，是因為怕小朋友蜂擁而上，不能平均分配書卷，或導致場面變得不愉快，但原審裁判官陳炳宙並無考慮被告辯解的可能性，而且「失蹤的書劵」有可能是已經派發，原審裁判官並無考慮派發紀念品的方式有彈性，因此認為裁定被告偷書劵並非唯一合理推論。至於在刑期方面，上訴方認為被告失去逾5萬元月薪和退休長俸已是懲罰，原審判刑過重。

暫委法官郭啟安質疑，警員知法犯法相當嚴重，需判處阻嚇性刑罰，而且被告因干犯嚴重罪行而失去長俸便是咎由自取，由於郭官需時考慮，將在3個月內頒布書面判詞。