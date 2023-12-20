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2023-12-20 18:09:25

涉偷少年警訊USB及書券囚8個月　時任女警長不服上訴

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律政司申禁《願榮光歸香港》案件，今早在高等法院開庭審理。(資料圖片)

律政司申禁《願榮光歸香港》案件，今早在高等法院開庭審理。(資料圖片)

一名47女警長涉4年前在少年警訊會所內偷去兩支記憶棒及28張書券，被裁定3項盜竊罪成，判囚8個月。她正停薪留職，由於不服定罪和判刑提出上訴，高等法院今(20日)開庭審理。上訴方指原審裁判官推斷不當及判刑過重對被告不公。高院暫委法官郭啟安認為，被告案發時擔任警長，知法犯法相當嚴重，判刑須具警惕和阻嚇作用，認為案件需時考慮，押後3個月內頒下判決，期間被告續准保釋。

涉案地點位於上水圍大埔區少年警訊會所。

涉案地點位於上水圍大埔區少年警訊會所。

官批知法犯法  判刑須具阻嚇性

控罪指，47歲被告陳惠嫻，案發時為女警長，現已停職留薪，她被控於20191221日，在上水圍大埔區少年警訊會所的閱讀室和電腦室內，偷竊2支警察紀念品USB20100元商務印書館書券；850元商務印書館書券，上述物品為女警長吳詠璇及男子羅逸俊的財產。

在庭上，上訴方指被告當時取走一批書券放到抽屜裡，是因為怕小朋友蜂擁而上，不能平均分配書卷，或導致場面變得不愉快，但原審裁判官陳炳宙並無考慮被告辯解的可能性，而且「失蹤的書劵」有可能是已經派發，原審裁判官並無考慮派發紀念品的方式有彈性，因此認為裁定被告偷書劵並非唯一合理推論。至於在刑期方面，上訴方認為被告失去逾5萬元月薪和退休長俸已是懲罰，原審判刑過重。

暫委法官郭啟安質疑，警員知法犯法相當嚴重，需判處阻嚇性刑罰，而且被告因干犯嚴重罪行而失去長俸便是咎由自取，由於郭官需時考慮，將在3個月內頒布書面判詞

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