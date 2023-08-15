涉兩度強姦和非禮6歲孫女 六旬繼祖父被控強姦及猥亵侵犯罪

事主稱被告「當我雞咁樣」及將她當成「做愛嘅性伴侶」

控方今午傳召現年17歲的女事主X出庭作供，並播放X在2021年的警署錄影會面影像，X在會面中稱在她小學2年級、約6至7歲時，她和母親、繼父、被告及妹妹同住，被告趁她父母外出曾數次侵犯她，其中一次被告帶她到游泳池及在教她游泳時摸她下體。X在會面中續指，當時她的房間與被告房間相鄰，被告帶她到房間內聊天，其間被告脫褲及露出陽具，並要求X脫褲和躺下，被告其後強姦X。X稱被告當時「夾硬」插入，她當時感到很痛「好難用文字形容」、「好似撕裂左咁」，她「痛到喊出黎」，當時她年幼及反抗無果，被告則稱「忍一忍啦」。X稱被告後來用紙巾抹陽具，亦讓她用紙巾清理，故她認為被告有射精。

X指被告另曾在她洗澡期間闖入浴室及自瀆，被告又要求X用毛巾包裹自己，再將X抱到父母的床上，被告在床上強吻X的嘴和胸部，及摸X的身體，X感到非常噁心；X另曾遭被告用手指插入肛門、問X「舒唔舒服」，及試過睡醒時，發現被告正在摸她下體「摸到嘈醒我」。在錄影會面中，社工問到X會否記得遭被告侵犯的次數。X稱不記得，但她對強姦事件印象深刻，指當時「好驚」、「好唔開心」、「腦海諗住我媽咪」，因為母親對她很好，她很倚賴母親，所以當時想起母親「想有人幫我」；最後一次遭被告侵犯是在小學3年級，但X不知道如何將事件說出來，又指被告「當我雞咁樣」及將她當成「做愛嘅性伴侶」。