涉兩度強行與印傭性交 45歲保險經紀否認強姦罪

45歲已婚男保險經紀涉嫌於前年中兩度在晚間溜進印傭的房間強行與她性交，其中一次因未能勃起沒有成事，另一次則成功與他性交。印傭其後把事件告知友人後報案。被告今早（23日）於高等法院否認強姦及企圖強姦共兩罪，案件隨即開審。

強姦事主並稱「I want you」 性交不遂最後磨擦私處

控方開案陳詞指，2021年7月28日凌晨3時許，X在床上睡覺時，被告走到她的床尾，著她安靜，他又稱生日，想向X索吻，X拒絕，但被告仍吻向她，X不斷掙扎並著被告停止，被告稱：「想要你」(I want you)，又問X是否要錢，隨即脫去X的衣物，先用手指接觸X的私處，繼而嘗試性交，但因未有勃起而未能成事。被告繼而以下體磨擦X的私處後離開。被告翌日向X稱，前一晚因受酒精影響而「未能成事」，他現已「準備好」，但遭X拒絕，X並錄下二人的對話。

同年8月10日凌晨2時許，X睡覺時感到有人摸她的腳，她睜開眼發現被告在其床邊。被告當時有酒氣，再稱：「想要你。」又摸她的胸。被告繼而脫去雙方的衣服，X夾緊雙腿，但遭被告擘開，並在沒有使用安全套下強姦X。被告性侵X後發現有血跡，並問X是否來經，X則用紙巾清潔私處；X翌日早上即透過訊息把事件告知友人。友人著她求助，X最終報警。X報警後曾和被告妻子對話，並錄下對話。被告同年8月12日被捕，警誡下否認強姦X。此外，警方檢獲X的內褲時，驗出被告X和DNA的混合物。

事主指曾在睡覺時被被告舔她腳趾

X今在屏風後作供，透露被告和妻子育有三名子女，她以「先生」稱呼被告，又指平日兩人對話不多。她講及2020年7月28日凌晨時睡覺時，覺右腳的腳趾被弄濕，感到有人在舔她。她睜開眼發現被告感到驚訝，取出手機準備拍攝，但遭被告阻止。