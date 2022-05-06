涉向報案人及被捕人索逾百萬貸款　女警認罪候判

一名女警涉向報案人及被捕人索逾百萬貸款，她今日在觀塘裁判法院認罪。(資料圖片)

廉署早前落案起訴一名48歲女警，指她未經許可向一名盜竊案報案人索取貸款100萬元，並從一宗打鬥案被捕人接受貸款6萬元，因而被起訴3罪。案件今日在觀塘裁判法院再訊，該名女警承認各一項「訂明人員索取利益」及「訂明人員接受利益」等2罪，均違反《防止賄賂條例》，餘下一罪獲控方不提證供起訴。裁判官劉淑嫻將案件押後至8月12日再提訊，被告須還押看管。

控方 透露被告丈夫有婚外情 急要錢爭子女撫養權

被告區嘉曼，47歲，案發後已停職。案情指，她案發時派駐東區警區一個刑事調查隊，在2019年11月，被告獲指派處理一宗盜竊案並會見報案人，案件涉及一間食肆。被告於2020年1月8日致電該報案人，向對方借貸100萬元。她又向報案人發送手提電話短訊，建議簽署借據，並每月還款2萬元及支付利息5,000元。報案人拒絕被告的要求。

另一宗案件在2019年8月，一名事主因打鬥案被捕，被告與事主進行警誡會面後，兩人仍保持聯絡。2020年5月，被告向事主發短訊，表示急需籌措律師費，要求借貸6萬元。被告表示願意周內還款，並支付利息2萬元。事主只需被告償還貸款，並於2020年5月11日借出6萬元給被告。

控方案情透露，被告向事主聲稱丈夫有婚外情，急需金錢與丈夫訴訟，爭取子女的撫養權。