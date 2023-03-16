涉向工人索賄收賄逾1.4萬元 公院擴建項目分判商前「工頭」罪成候判

廉政公署早前落案起訴基督教聯合醫院擴建項目分判商一名前「工頭」，控告他向3名木工及紮鐵工，索取及收受非法回佣共逾1.4萬元，以協助對方獲分判商聘用及在工作上優待對方，被告今日（16日）於東區裁判法院被裁定罪名成立。
被裁定兩項罪名成立
被告蔡偉東今年45歲，為星浩工程有限公司（星浩）前「工頭」，他被裁定兩項串謀使代理人接受利益罪名及一項代理人索取利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條、第9（1）（b）條及《刑事罪行條例》第159A條。
要求工人支付100元或200元非法回佣
案件於2021年1月至5月期間發生，當時星浩為基督教聯合醫院擴建項目的木模板及紮鐵工程分判商。被告為星浩「工頭」，案發時介紹了多名工人到該工地工作，工人受被告督導，日薪約1,300元至1,400元。
案情指，被告要求其中3名工人，向其支付每個工作天100元或200元的非法回佣，以協助他們獲星浩聘用及繼續聘用。其中一名工人拒絕向被告支付非法回佣，被分派處理困難工作，4日後辭職。
至於其餘2名工人為保就業而答應被告的要求。被告其後從兩人分別接受非法回佣5,600元及8,600元，即共逾1.4萬元，其中一人請求被告調低非法回佣金額後遭解僱。
裁判官林子勤將案件押後至3月29日判刑，以待索取被告的背景報告。被告還押懲教署看管。