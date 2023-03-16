涉向工人索賄收賄逾1.4萬元 公院擴建項目分判商前「工頭」罪成候判

廉政公署早前落案起訴基督教聯合醫院擴建項目分判商一名前「工頭」，控告他向3名木工及紮鐵工，索取及收受非法回佣共逾1.4萬元，以協助對方獲分判商聘用及在工作上優待對方，被告今日（16日）於東區裁判法院被裁定罪名成立。

被裁定兩項罪名成立

被告蔡偉東今年45歲，為星浩工程有限公司（星浩）前「工頭」，他被裁定兩項串謀使代理人接受利益罪名及一項代理人索取利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條、第9（1）（b）條及《刑事罪行條例》第159A條。