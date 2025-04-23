涉壓榨外勞工資收賄逾100萬 機場擴建工程分判商今提堂

廉署早前接獲貪污投訴，經調查後昨落案起訴；被告陳善泰(62歲)為富善雲石廠有限公司的董事兼股東，被控一項串謀使代理人接受利益罪。案發時金門建築是機場二號客運大樓擴建工程的主承建商，透過發展局「建造業輸入勞工計劃」為分判商聘用輸入勞工，工人日薪為1,350元，金門以每月22個工作日計算向工人支付月薪29,700元。富善是金門其中一個分判商，會參與金門在內地進行的工人招聘程序。

為解決人手不足，政府早前容許部分行業輸入外勞，卻淪為不法商人歛財途徑。一名香港國際機場二號客運大樓擴建工程分判商，涉嫌收受21名輸入勞工逾100萬元賄款以協助工人受僱，他昨被廉署落案起訴，獲准予保釋，案件今日在西九龍裁判法院提訊。

有外勞日薪少收570元

控罪指陳善泰涉嫌於去年1至10月期間，串謀一名外勞「工頭」，收取21名外勞的賄款，以協助該等工人受僱和繼續受僱於金門。廉署調查發現，陳涉透過該工頭向工人表示，實際日薪為780至1,150元，並要求工人把合約日薪與實際日薪的差額，退還予富善，涉款逾100萬元。

工頭涉收一工人3.5萬賄款同被控

另外，廉署起訴另一名外勞工頭王振中(36歲)一項串謀使代理人接受利益罪名，案發時王振中由金門聘用，於二號客運大樓擴建工程項目，帶領8名外勞工作。他涉在去年4至10月串謀一名中間人從該8名工人收取多筆賄款，協助他們受僱和繼續受僱於金門。調查顯示，王振中向其中一名工人收賄逾3.5萬元。案件今日在西九龍裁判法院答辯。