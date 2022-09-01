涉恐嚇屯門兩屋邨承辦商收陀地 警拘16人

一個黑幫集團涉嫌向屋邨承辦商索取保護費，警方拘捕16名男子，年齡由20歲至68歲，大部分有三合會背景，其中包括兩名黑幫高層及3名骨幹成員，相信已瓦解一個活躍於新界北的黑幫分支組織。

警搗破相信屬於涉事黑幫的武器庫

警方於上月起進行搜證行動，經過調查後，於凌晨進行拘捕行動。行動中，在屯門區一個村屋內搗破相信屬於涉事黑幫的武器庫，並檢取多個攻擊性武器，包括伸縮棍、大鎚、長木棍等，亦檢獲少量毒品及吸食工具，又檢取及扣查4部車輛作進一步調查。他續指，被捕人士涉及大宗黑社會相關的罪行，包括自稱黑社會成員、刑事恐嚇等。行動仍在繼續，不排除再有人被捕。

被捕人疑企圖操控屋邨對水泥沙石需求從中獲益

有組織罪案及三合會調查科總督察張兆樂表示，聯同新界北總區刑事部及屯門警區刑事部，於今日凌晨時分採取一個代號為「速流」的反三合會拘捕行動，突擊搜查新界及九龍區多個地點。他指，於今年年中，警方根據情報，相信有活躍於屯門的黑社會成員看上兩個剛建成的公共屋邨的裝修工程利益，分別為和田邨及菁田邨，並進行一連串非法活動，包括向承辦商、裝修公司等索取保護費，並涉嫌恐嚇、驅趕其他在附近兜售生意的裝修商。警方亦懷疑他們以一間水泥沙石公司的名義，企圖操控該兩條屋邨對水泥沙石的需求，並從中獲取利益。

警方呼籲受黑社會滋擾或影響的承辦商、裝修公司與警方聯絡，並指根據情報，涉事承辦商及裝修公司等被收取10萬至20萬元的保護費。