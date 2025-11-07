熱門搜尋:
2025-11-07 17:47:39

涉指導受查人應對「造市」調查　廉署加控證監會時任副總監

涉指導受查人應對「造市」調查，廉署加控證監會時任副總監。(資料圖片)

廉政公署早前落案起訴一名證監會時任副總監串謀妨礙司法公正，涉嫌在證監會調查涉及一間上市公司的懷疑「造市」活動時，向受調查人士提供意見，案件今日(117)在東區裁判法院提訊。廉署經進一步調查及按律政司法律意見，加控被告公職人員行為失當罪名。

被告鄧映霞(49)，時任證監會法規執行部市場失當行為組副總監，早前被控一項串謀妨礙司法公正罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》。案件押後至下月30日再提訊，屆時控方會申請將案件轉介區域法院審理，被告獲准繼續保釋。廉署早前接獲貪污投訴，經調查後於20244月與證監會採取聯合行動並拘捕被告。

藉其職權查閱機密資料

案發時，證監會正就涉及上市公司China Gas Industry Investment Holdings Company Limited的「造市」調查。雖然被告不需參與調查工作，她可藉其職權查閱該「造市」調查的機密資料，但不得向未經授權人士洩露該等機密資料。

新增控罪指被告涉嫌於2022715日至28日期間，在擔任公職期間或與其公職相關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出不當行為。被告涉嫌沒有向證監會申報利益衝突，或沒有向證監會披露她與上述「造市」調查的4名受查人士有社交接觸，並建議他們如何應對該項「造市」調查，以阻礙證監會可能採取的調查行動，包括銷毀可能涉案的證據。

