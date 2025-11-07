涉指導受查人應對「造市」調查　廉署加控證監會時任副總監

廉政公署早前落案起訴一名證監會時任副總監串謀妨礙司法公正，涉嫌在證監會調查涉及一間上市公司的懷疑「造市」活動時，向受調查人士提供意見，案件今日(11月7日)在東區裁判法院提訊。廉署經進一步調查及按律政司法律意見，加控被告公職人員行為失當罪名。

被告鄧映霞(49歲)，時任證監會法規執行部市場失當行為組副總監，早前被控一項串謀妨礙司法公正罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》。案件押後至下月30日再提訊，屆時控方會申請將案件轉介區域法院審理，被告獲准繼續保釋。廉署早前接獲貪污投訴，經調查後於2024年4月與證監會採取聯合行動並拘捕被告。