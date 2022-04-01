涉操控未成年少女賣淫5人落網　2萬元賣初夜僅得100元肉金

警方偵破一個涉嫌操控未成年少女的賣淫集團，拘捕4名包括女主腦的骨幹成員，另拘捕一名男嫖客，指他涉嫌與未成年少女發生性行為及製作兒童色情物品，該嫖客今日已在九龍城裁判法院提堂；同時警方找到4名被操控賣淫的少女，年齡介乎15至17歲，當中警方發現賣淫集團用2萬元賣少女的初夜，惟少女最終只得100元肉金。

西九龍總區刑事部(行動)警司鍾雅倫交代案情，指該賣淫集團運作約一年，在社交網站Telegram建立頻道，以「幼幼」及「學生妹」等露骨字眼，配以的性感照片吸引嫖客，再在交友平台等結識少女，先與她們建立朋友關係，噓寒問暖，以博取信任，繼而用金錢等利誘少女賣淫，再用名車接載她們到酒店接客，抑或用住宅窩藏離家出走的少女，惟少女接客的肉金相當少。

一被捕人電話藏數千段 兒童色情片

警方根據情報後，前日採取行動，拘捕集團女主腦及3名助手，包括19至29歲的男子及18歲女子，另拘捕一名43歲男嫖客，檢獲物品包括逾1.5萬元現金、手袋、手飾及香水等；同時警方在被捕助手的電話中發現數1,000段懷疑兒童色情影片及照片，並找到4名被操控賣淫的少女，當中一名15歲女童被家人報稱失蹤。

警追緝涉案嫖客 形容數量頗大

現時集團女主腦及2名被捕男子被扣留調查，稍後會被起訴相關罪名，今日提堂，至於18歲女成員則獲保釋候查。警方相信已瓦解有關集團，但拘捕行動仍在進行，並追緝曾與未成年少女發生性行為的嫖客，又說涉案嫖客數量頗大，不排除稍後有更多人落網。

警方指，該賣淫集團過去一年涉操控10幾名少女賣淫，每名少女的肉金人人不同，惟少女報酬相當少，其中有少女以2萬元將初夜賣給嫖客，但最終只得100元肉金，而且所得物品許多均為假貨。警方表示，明白到疫情下青年依賴網上結識朋友，惟網上識人容易墮入陷阱，提醒少女網上識人要小心。