涉毁波羅的海天然管道電纜 港貨船內地船長控刑毁需還押

連接芬蘭和愛沙尼亞的波羅的海海底天然氣管及通訊電纜受損，懸掛香港區旗的貨櫃船「新新北極熊號」（Newnew Polar Bear）被指涉事

2023年10月，北歐波羅的海連接芬蘭和愛沙尼亞、負責運送天然氣和電纜的海底管道受損，引起國際關注，事故發生時正值俄烏戰爭緊張之際。芬蘭調查後指懷疑是由於船錨拖拽造成，並指事件與在香港註冊的中國貨船「新新北極熊」號（Newnew Polar Bear）有關。報道指中國調查後承認事故，強調屬意外。 「新新北極熊」號43歲內地男船長去年被海事處票控兩罪，周四(8日)再被香港警方控一項刑事毀壞罪，於東區裁判法院首次提堂。被告暫准毋須答辯，押後至7月4日再訊，他未有申請保釋，須還押候訊。

持中國護照需普通話傳譯 持中國護照的43歲被告萬文國需要普通話傳譯，被控於2023年10月8日，船上芬蘭時間約凌晨2時，即香港時間同日早上7時，在處於芬蘭灣的公海的一艘香港註冊貨輪「新新北極熊」上，為當其時掌管或指揮該船隻的人，無合法辯解而損壞屬於他人的財產，即位於芬蘭和愛沙尼亞之間的一條天然氣管道及海底電信電纜，罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。 被告去年另被海事處票控沒有確保該船舶符合指明貨船的附加規定及沒有確保該船舶符合《國際海上人命安全公約》附件第V章第28條2罪，被票控由2023年10月11日至2023年12月6日的期間，身為169公尺長之集裝箱船舶「新新北極熊」號船長，沒有確保足夠船錨的情況下仍繼續由俄羅斯前往中國的航程；以及由2023年10月28日至2023年11月3日的期間，沒有確保該船舶已符合《國際海上人命安全公約》附件第V章第28條第2款的規定，即沒有提交每日申報予該船舶的公司。

案件編號：ESCC 1210/2025, ESS 24218-24219/2024