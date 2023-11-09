涉港鐵「胸襲」Twitch韓女主播　印度男認罪判囚3個月 (更新)

韓國女直播主May(May5w)9月來港旅遊在Twitch直播期間，凌晨在港鐵站遭一名南亞裔男子摸胸非禮，片段在網上瘋傳，惹來關注，其後警方拘捕一名持香港身分證的46歲涉案的印度裔男子，涉嫌「非禮」及「作出有違公德的行為」。該印度裔男子今(9日)在東區裁判法院承認一項非禮罪。辯方求情時指，被告受酒精影響及失控，承諾日後會戒酒及不再重犯，惟裁判官認為案情嚴重，在片中可見女事主非常害怕，指事件有損香港聲譽，判被告入獄3個月。

女事主May下午有開直播，被問及對印度男判囚一事有何回應，她以英文表示沒有回應。(May頻道直播截圖)

求情稱受酒精影響及失控

案情指，46歲印度籍廚師Amit，承認在今年9月11日，在香港中環德輔道中港鐵中環站猥褻侵犯女子X，期間靠向她及用手觸摸她的腹部。被告在警誡下，稱因為飲了酒，不記得發生甚麼事，但承認X的直播片段拍攝到自己。

在庭上，辯方求情時指，被告是香港永久性居民，並無案底，他的家人就居於印度，由於被告的16歲的兒子身體癱瘓及病情不穩定，因此他未能安排到家人來港團聚，從而令他感到壓力，以及習慣下班後飲酒。被告案發時受酒精影響及失控，並對涉案影片在網上傳播感到羞愧，承諾戒酒，希望法庭給予機會。

官斥案情嚴重損害香港聲譽

裁判官徐綺薇判刑時形容案情嚴重，指女事主已屢次表達抗拒及拒絕被告捉住，惟被告依然跟隨她，更在她耳邊說話及用手幾乎觸摸到她的胸部，猥褻性程度愈來愈高，認為在影片中可見女事主非常害怕，事件亦損害香港聲譽，法庭須判處阻嚇性的刑罰，不過考慮到被告認罪和無案底，故判監3個月。

女主播拒絕評論

在法庭判刑後，本報記者下午登入女事主的直播頻道，發現她正做直播節目，記者以網民身份問她對涉案的印度男子判囚3個月一事有何回應，May以英語簡單地回答：「沒有回應」(no response)