涉為換取銀行戶口收2000億歐元 貿易公司兩高層被控行賄明提堂

一間貿易公司的董事及代表涉以合共102萬港元行賄星展銀行(香港)一名副總裁，以協助其公司透過在銀行持有的帳戶收取一筆聲稱達2,000億歐元(折合約16,834億港元)的投資資金。兩人被廉署落案起訴，暫准保釋，明日(8日)到東區裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。

顏宏麗及Jiang Jiaxin(均55歲)，分別為香港中聯儲國際有限公司(中聯儲)唯一董事兼股東及代表，同被控一項串謀向代理人提供利益，及一項向代理人提供利益，違反防止賄賂條例及刑事罪行條例。