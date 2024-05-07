涉為換取銀行戶口收2000億歐元 貿易公司兩高層被控行賄明提堂

一間貿易公司的董事及代表涉以合共102萬港元行賄星展銀行(香港)一名副總裁，以協助其公司透過在銀行持有的帳戶收取一筆聲稱達2,000億歐元(折合約16,834億港元)的投資資金。兩人被廉署落案起訴，暫准保釋，明日(8日)到東區裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。
顏宏麗及Jiang Jiaxin(均55歲)，分別為香港中聯儲國際有限公司(中聯儲)唯一董事兼股東及代表，同被控一項串謀向代理人提供利益，及一項向代理人提供利益，違反防止賄賂條例及刑事罪行條例。
廉署指，案發時中聯儲於星展香港設有一個銀行帳戶。星展香港規定，客戶須就其帳戶內的巨額交易向銀行提供證明文件，供銀行進行盡職審查要求。
兩名被告涉於去年7至8月期間，串謀向星展香港一名副總裁提供一筆100萬元及一筆2萬元的賄款，要求對方協助把中聯儲在星展香港因長時間不活動而遭暫停的帳戶重啓，以便收取一筆投資資金。
副總裁拒受賄並向銀行匯報揭事件
該名副總裁拒絕兩人提供的賄款，並向銀行匯報事件。廉署其後接獲貪污投訴並展開調查，發現顏宏麗向星展香港聲稱須透過中聯儲帳戶收取一筆2,000億歐元的投資資金，期間涉嫌向銀行提交虛假的證明文件。
廉署提醒市民，切勿行賄銀行職員以獲取服務，否則會違反防止賄賂條例。任何人士如遇到懷疑貪污情況，應立即向廉署舉報。星展香港在廉署調查案件期間提供全面協助。