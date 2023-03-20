涉玩具店圖書館偷拍35名女童裙底 29歲工程師助理認罪候判

29歲男工程師助理在2020年8月至2022年9月期間，於全港多處的公共圖書館、玩具店等內，用手機偷拍共35名女童裙底相片，被控2項作出有違公德罪及15項非法拍攝或觀察私密部位罪。他今日（20日）於東區裁判法院承認所有控罪，暫委裁判官陳姵妏押後案件至4月11日判刑，以待索取被告的心理醫生報告，期間他續須還押看管。
被告劉哲希承認於2020年8月1日及13日在香港作出有違公德行為，即偷拍2名不知名女童的裙底影片；劉另承認於2022年5月21日至9月16日期間，分別在中央圖書館、秀茂坪圖書館、保安道圖書館、牛頭角圖書館、觀塘通明街「執笠倉」、北角英皇道「奇趣天地」及「執笠倉」等，非法拍攝X及32名不知名女童的私密部位。
被告蹲在Ｘ旁以手機偷指
案情指，在2022年8月14日，7歲女童X與其母親光顧北角奇趣天地時，X身穿半截裙，獨自在玩具貨架前，被告則在X右邊蹲下，並以手機拍攝X裙底，X聽到手機的快門聲，並意識到被告的行為，遂跑回母親身旁，向她投訴及表示後悔穿了半截裙，其後警方接報和連日在上述地方埋伏，兩日後當場拘捕被告，而且在被告手機內，發現涉案的120張照片及兩段影片，涉及35名不知名女童，包括X，案發時間從2020年8月至2022年9月發生，地點亦包括政府公共圖書館、玩具店及文具店等，被告在警誡下聲稱有戀童癖，而各個偷拍對象均相信為小學生。
辯方求情被告患有自閉症 童年被欺凌
辯方求情表示，被告有碩士學歷，他自知終遭揭發而被捕，相反現時有如釋重負的感覺，並積極求醫，且援引其精神科醫生報告指，被告患有自閉症障礙，同時童年遇上被欺凌的經歷，致缺乏與他人溝通的能力，未能與跟同齡女性建立親密關係，反而漸漸對還未踏入青春期女性的純真產生扭曲性的喜愛。