涉玩具店圖書館偷拍35名女童裙底 29歲工程師助理認罪候判

29歲男工程師助理在2020年8月至2022年9月期間，於全港多處的公共圖書館、玩具店等內，用手機偷拍共35名女童裙底相片，被控2項作出有違公德罪及15項非法拍攝或觀察私密部位罪。他今日（20日）於東區裁判法院承認所有控罪，暫委裁判官陳姵妏押後案件至4月11日判刑，以待索取被告的心理醫生報告，期間他續須還押看管。

被告劉哲希承認於2020年8月1日及13日在香港作出有違公德行為，即偷拍2名不知名女童的裙底影片；劉另承認於2022年5月21日至9月16日期間，分別在中央圖書館、秀茂坪圖書館、保安道圖書館、牛頭角圖書館、觀塘通明街「執笠倉」、北角英皇道「奇趣天地」及「執笠倉」等，非法拍攝X及32名不知名女童的私密部位。