涉藉「按摩」為由按壓10歲女童胸部表證成立 48歲男被告否認借機捏胸

48歲男侍應涉於去年12月在其天水圍住所房間內非禮其朋友的10歲女兒，藉詞替她按摩而觸碰其胸部。被告早前否認非禮罪，案件今日（26日）在西九龍法院續審。裁判官施祖堯裁定表面證供成立後，被告出庭作供指，當日為免兒子與女童吵醒在客廳外午睡的外甥女，才會提出「按摩」一事，對於控方指出，被告無故提出按摩一事，是借機捏着X胸部，他一概否認，強調X對其動作並無表達反感。

控罪指，被告梁勝祖（48歲，侍應）被控於2021年12月4日，在天水圍某單位猥褻侵犯10歲女童X。被告今日出庭作供，稱他與X的繼父相識約10年，他又指X「永遠係我心目中都係小朋友」，而X母及繼父偶爾亦會託他照顧X。至於案發當日下午，X因想與被告兒子玩耍，而到了其住所，X先是與「阿B」和被告外甥女於客廳玩耍，直到外甥女午睡時間，她和「阿B」走到被告睡房找玩具，被告為防他們嘈醒外甥女，便叫二人留在房間玩耍。

被告憶述，他當時倚在床頭用電話，兩人則一左一右地趴在床邊玩手機，並一度表示要回客廳玩，但當時家中印傭已開始煮飯，故被告提出替二人按摩，起初伸手按着他們背部，之後他躺回床頭改用腳踭「篤」，期間「阿B」扭動身體。

被告接受盤問時指，當日「阿B」和X在床上要求外出及返回客廳玩耍，始替二人示範按摩，但他承認並沒有親口提出，用拳頭按壓二人背部。其後兩人扭動身體，不過被告沒有留意他們互相有否肢體接觸，「總之唔好嘈就得」。他不同意兩人在他按摩後反而會更加嘈吵，解釋二人並沒有下床。