涉藏逾300段兒童色情片 31歲店務助理認罪判監16個月

31歲男店務助理從網絡下載兒童色情影片時遭警方發現，警方調查時在他家中電腦內發現377段相關影片。涉案店務助理早前承認一項管有兒童色情物品罪，法官王詩麗今（16日）於區域法院判刑時，指案情嚴重，涉案影片數量多，部分涉及2歲以下的兒童，畫面令人厭惡和噁心，惟心理專家指無法確定被告有孌童癖，其重犯機會不大，終判監16個月。

控罪指，31歲被告耿栢浩，被控於2020年10月16日，在北角錦屏街百福大廈9樓某室管有兒童色情物品，即貯存於他電腦內、載有兒童色情物品的377個影像片段。

心理專家指無證據顯示被告有孌童癖

法官今判刑時引述案例，指管有兒童色情物品等同間接鼓勵製作，法庭必須嚴厲判刑，否則難以杜絕此類剝削兒童的罪行。法官另提到被告心理報告，指被告性格內向，約10多歲時便在網上接觸到色情物品，他幾乎沒有朋友、甚少與異性交往及自我形象低；惟心理專家指無證據顯示被告有孌童癖，其重犯機會不大。

法官指，涉案337條影片總共長約800分鐘，當中涉及6至9歲兒童的影片最多，另有部分涉及2歲以下的兒童，影片畫面令人厭惡和噁心，而且影片亦比靜止的相片「更生動、更敗壞」，案情嚴重。惟被告管有影片只是自用，不曾分享或製作影片，故以27個月為量刑起點。