涉蘭桂坊「執屍」兼拍片 30歲清潔工認非禮等3罪被判監10個月

23歲女子於去年10月到在蘭桂坊飲醉酒後，遭男清潔工非禮胸部、強吻和用她的手自瀆等，他更用手機拍攝女子內褲和私處。涉案清潔工早前承認1項猥褻侵犯罪及2項非法拍攝或觀察私密部位罪，裁判官屈麗雯今（9日）於東區裁判法院指案情令人厭惡，而且被告悔意流於表面，曾向感化官稱「蘭桂坊啲女仔較開放」，故須判處阻嚇性刑罰，終判監10個月。

30歲被告林鈞豪、報稱清潔工人，承認於2022年10月30日，在中環雲咸街LKF Tower 10樓後樓梯猥亵侵犯女子X；及於同日同地兩度拍攝X的私密部位，而情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會以上所描述的行為是否獲得X同意。

官：被告的悔意非常表面 曾稱「蘭桂坊女仔較開放」

裁判官判刑時，提到被告過去有3次案底，其中一次與本案類同。本案情節令人厭惡，被告當時趁女事主醉酒，向女事主自瀆，又用事主的手摸自己下體並拍下照片，被告更親吻和非禮事主胸部，並拍攝事主的內褲和私處。裁判官又指，被告的悔意非常表面，背景更透露，他和感化官會面時曾開脫稱「蘭桂坊女仔較開放」，及指最初以為女事主同意，後來才改口，法庭須判處阻嚇性刑罰去阻止被告重覆犯案，故判監10個月。