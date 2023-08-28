涉虛報收入騙逾477萬元貸款 前社署心理學家認欺詐罪判囚2年半

51歲前社署臨床心理學家涉成立空殼公司，向兩間銀行訛稱任職於空殼公司，分別月入為10萬元及31.8萬元，以獲得共逾477萬元按揭及私人貸款。涉案心理學家早前被廉署拘捕及起訴，今（28日）於區域法院承認3項欺詐罪。法官判刑時指，被告若安份守己便可豐衣足食，不至於債台高築，其行為濫用現行制度，影響銀行模式，被告尚餘180萬未還清，考慮到被告認罪等因素，判監2年半。 控罪指，被告吳蔚珊（51歲，臨床心理學家）今承認3項欺詐罪，控罪發生於2016年11月至2018年8月期間，涉款逾477萬。被告另被控的1項欺詐罪則獲存檔法庭，控罪發生於2018年2月至3月間，涉款逾257萬元。

官：被告家庭是中產階層 經濟壓力不足以成求情理由

法官判刑時指，本案嚴重之處是被告明顯有計劃犯案，涉案手法亦相當複雜。被告先後成立兩間空殼公司，僱用專業人士協助，以騙取銀行信任，涉款可觀。法官指，被告於3年內連續干犯相類罪行，其行為嚴重損害香港這個商業城市。法官指銀行服務是本港重要一環，銀行一般彈性審批貸款，惟被告行為濫用現行制度，影響銀行模式，或使銀行失去靈活性。



法官引述辯方求情指，被告因婚姻問題而希望轉換視線，故此從事生意並招致損失，最終因經濟壓力而犯案。法官指，若普通人因飢寒交迫而犯案，勉強是求情理由，惟被告家庭是中產階層，若安份守己便可豐衣足食，不至於債台高築。法官指，被告已就還清兩筆共逾219.8萬元的涉案私人貸款，至於涉案按揭貸款則尚有180萬未還清。法官考慮到被告認罪等因素，判監2年半。