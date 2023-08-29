涉補習社性侵9及12歲兄弟 43歲男負責人被捕 學者：多留意子女舉動 分享日常生活

涉事補習社昨在門外張貼手寫告示，宣布「因事決定結束」營業，即日起取消所有課堂，學生家長今早10時起可帶備單據，到場退還已繳交但未上堂的學費，又向家長致歉。據了解，涉事補習社2017年開業，有約70名學生，包括案中兩兄弟，警方在上周五拘捕身兼導師的涉案男負責人。

一對分別9歲和12歲的兄弟，前年10月至今個月都在美孚新邨四期一間補習社補習，惟近日其中一名男童表示不欲再往補習社，經家人查問後懷疑兩兄弟過去兩年多番遭人性侵犯，遂報警求助，西九龍總區虐兒罪案調查組接手案件，調查後，於上周五(25日)拘捕補習社43歲余姓男負責人。

本港發生補習社風化案，最少兩名學生疑遭性侵犯，警方正追查會否有更多受害者。荔枝角美孚新邨一間補習社的男負責人，涉嫌在兩年內多次性侵犯一對9歲和12歲兄弟，警方深入調查後將其拘捕，不排除有其他受害人；涉事補習社昨在門外張貼結業告示。有學者提醒，不止女生會被性侵犯，而家長可留意子女畫畫或玩遊戲的過程、有否突然抗拒一些人等，以及早發現端倪。



同補習社學生若疑遭侵犯請聯絡警方

消息指，涉案負責人已婚、育有一名兒子，被捕後在警誡下承認罪行，包括非禮私處和為兩男童口交，警方另檢獲3部手提電話和電子裝置，並發現與案有關影片和相片。余氏涉嫌非禮、向16歲以下兒童作出猥褻行為和製作兒童色情物品，案件昨在九龍城裁判法院提堂。根據警方調查，相信被捕人單獨犯案；警方又指，會盡快聯絡在該補習社補習的其他學生及家長調查，並呼籲如有學生疑在該補習社遭性侵犯，盡快聯絡西九龍總區重案組虐兒案件調查組，電話3661 8377。

教育局回覆指，涉事補習社並非根據《教育條例》註冊或臨時註冊的學校，由於案件已進入司法程序，當局不宜作出任何評論。

香港教育大學幼兒教育學系講師陳中傑接受本報訪問時，強調家長不應有性別定型，認為只有女孩子才會遭受性侵犯，建議家長可留意子女會否突然抗拒上學或接觸某些人，亦可透過畫畫或玩遊戲看看有否端倪。他解釋，若小朋友畫畫時會出現身體私人部位，或與其他人玩遊戲時不正常地觸碰他人身體，家長便要多加注意。

若小朋友遇上性侵犯，陳中傑表示應立即「Say No」、要學懂拒絕，然後到有其他人的地方求救，回家後亦要告訴父母。被問到小朋友有機會羞於啟齒，他認為家庭教育應從小向小朋友灌輸性教育、開放溝通的概念。

性侵不一定是異性

香港浸會大學持續教育學院副院長(課程拓展)暨幼兒及基礎教育總監李南玉向本報稱，性侵也不一定是異性，當小朋友遇到性侵犯時正常都會表現得不喜歡、會保護自己，不過就未必懂得向信任的人表達，建議家長應自小養成子女每日分享經歷的習慣，例如「去完補習學校今日做過乜、老師教過乜」，強調家長不要以「審犯」形式去問，「大家日日當傾偈。」

李南玉續稱，不懂得表達的小朋友，在外遭性侵犯後可能只會回家哭泣、不欲進食，「有啲識講嘅就會講『佢好衰』、『我唔肯去(上學)』」；若侵犯者屬家人、老師等有關係人士，受害小童更會長期抑鬱、不開心等。此外，她指學校要教育小朋友保護自己身體、不要讓別人性侵犯，若在有關課程期間學生有強烈反應或「自爆」有類似經歷，便屬於一種警號，校方便要加緊留意和跟進。