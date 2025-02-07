涉詐騙房委會1000萬元置業貸款　首腦潛逃20年回港遭廉署拘控

廉政公署2003年底偵破一個詐騙集團，招攬多名人士參與不法勾當，藉虛報傀儡申請人的職業及收入，詐騙香港房屋委員會置業資助免息貸款。廉署其後落案起訴逾30名人士，包括集團骨幹成員及傀儡申請者等。涉案集團首腦自2004年棄保潛逃遭廉署通緝，日前回港被拘控，案件今午(7日)在東區裁判法院提訊。

部分人士另涉 詐騙銀行 500 萬元

被告蕭國標(65歲)，無業，昨日(6日)被控4項串謀欺詐罪名，違反普通法。案件押後至明早(8日)再提訊。本案於2001年1月至2003年10月期間發生，當時房委會推出「置業資助貸款計劃」，協助合資格的家庭或單身人士置業，計劃於2004年7月終止。其中一項控罪指，蕭國標涉嫌與詐騙集團成員及36名傀儡申請人，串謀詐騙房委會批准其「置業貸款計劃」申請並發放免息貸款，該36項申請涉及免息貸款逾1,000萬元。