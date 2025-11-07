涉詐騙1.4億元政府特惠貸款，廉署聯警方拘捕32人。

廉政公署連同警方於上周四(30日)及周五(31日)採取聯合行動，打擊涉及以貪污及欺詐手段詐騙政府特惠貸款的行為。個案主要涉及政府中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」及「八成九成信貸擔保產品」，涉案28宗申請中涉及22間中小企業，貸款額達1.4億元，共拘捕32人。

中介全盤操控申請過程

行動中，廉署以涉嫌觸犯《防止賄賂條例》拘捕了25名人士，包括20男5女，年齡介乎31至63歲，牽涉的賄款約50萬元。當中包括13名分別來自10間本地銀行的前線職員，部分人士被捕時已經離職；另外7名中介公司負責人，以及5名涉案人士，部分被捕中介是前銀行職員。廉署人員在行動中搜查多個地方，包括涉案中介公司的辦公室、被捕人的住所，並檢獲檔案、銀行檔案，以及逾20萬元相信是賄款的現金。調查顯示，從招攬中小企東主、行賄銀行職員、提交貸款申請檔案、到銀行批出申請貸款的處理和分贓，全個申請過程都是由中介全盤操控。