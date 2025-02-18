涉酒吧非禮女子後再於警署三度施襲 警司陳建愉擬不認罪

警司陳建愉涉去年在旺角酒吧內非禮一名女子，並三度在青衣警署襲擊該女子，被控一項非禮和三項普通襲擊罪，案件今日（18日）在沙田裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，辯方透露被告將否認控罪。由於審訊將以視像系統進行，需在有相關設備法院審理。裁判官把案件押後至周四（20日）於粉嶺裁判法院再訊。被告准以5000元繼續保釋，期間不可離港及接觸控方證人。

控罪指稱，被告陳建愉(42歲)，於2024年5月14日至15日之間，在旺角太平道3號1樓La La Bar非禮女子X；被告另分別於2024年8月某日、8月至9月其間某日，以及11月7日，在青衣警署4樓、15樓，以及2樓廁所外襲擊X。

周四於粉嶺裁判法院再訊

辯方透露被告將否認控罪，之後控方申請將本案轉往粉嶺法院處理，以便證人透過視像系統作供，又申請禁止報道事主身分。由於案件需轉介至粉嶺裁判法院處理，裁判官遂決定不聽取被告答辯，並應控方申請，把案件押後至本周四，在粉嶺裁判法院再訊，屆時將進行答辯。被告准以5000元保釋，期間不准離港和接觸控方證人。