涉2019年向示威者提供武器 警國安處拘5人

警方國安處拘捕5人，涉嫌在2019年底反修例事件中，為示威者製造及提供武器，意圖製造嚴重傷亡。行動中警方檢獲25萬元現金，相信與犯罪有關。據了解其中一人為2020年爆炸品案脫罪被告吳子樂。警方稱，案件仍在調查中，現階段不方便具體透露或評論個別被捕人身份，但強調此案完全獨立於其他舊案件。

被捕2男3女，年齡介乎由32至60歲，涉嫌違反公安條例及維護國家安全條例多項罪名，包括協助及教唆暴動、串謀煽惑暴動、煽惑暴動、妨礙司法公正及煽動罪，各人正被扣查，警方不排除會有更多人被捕。