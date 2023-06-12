涉33年前襲擊及非禮表妹　47歲男認8罪判240小時服務令

現年47歲的表哥承認於33年前，因妒忌當時兩名7歲及10歲的表妹受家人寵受，拳打兩人腹部共4次，另因對性好奇而要求7歲表妹倒立後，掀起其內褲及觸摸其下體，其中1次曾以電芯插入表妹下體，早前於高等法院承認4項非禮及4項普通襲擊罪，今（12日）被判社會服務令240小時。法官判刑時指，被告犯案時年僅14歲，若於少年庭處理，相信毋須判監。法官接納被告當時因妒忌兩表妹被家人寵愛而施襲，另因對性好奇而非禮表妹，加上被告真誠後悔，故判處240小時社會服務令。



控罪指，被告現年47歲，早前否認非禮、強姦及襲擊致他人身體傷害罪，他於1990年8月某日，非禮年齡在16歲以下女童Y、強姦X及襲擊X致其身體嚴重受傷。陪審團裁定強姦及交替控罪企圖強姦罪均不成立，交替控罪非禮罪則成立，至於非禮Y及襲擊X之控罪亦不成立。

感化官及社會服務令報告均正面

代表律師求情時指出，感化官及社會服務令報告均正面，被告對事件深感懊悔，亦沒有因事件年代久遠而一走了走，感化官認為判處感化不適合，建議判處被告200至240小時社會服務令。

被告早前已承認該交替控罪非禮罪，另承認3項非禮罪均涉及X，另承認4項普通襲擊罪，分別涉及3項涉及X和1項涉及Y，被告共承認8項控罪，押後至今早判刑。被告現年47歲，沒有刑事記錄，具良好家庭及工作背景。法官指被告求情指對事件感到懊悔及羞愧，並曾撰寫求情信表達後悔之心，願意承擔責任。