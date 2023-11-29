熱門搜尋:
Lolly Talk 國泰買1送1 TVB 尋人 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-29 04:30:32
日報

涉40年前強姦13歲女童 警指模系統提升鎖真兇 六旬漢判囚7年

分享：
強姦

涉40年前強姦13歲女童 警指模系統提升鎖真兇 六旬漢判囚7年

40年前一名13歲女童到屯門其姊姊的住所時，被一名當年20歲的男子拉入單位，她被綁起手腳再遭強姦，警方以當年技術未能鎖定真兇。案發後，女童情緒長年受困，29歲時跳樓身亡。警方在指紋系統電腦化後鎖定疑犯，並於2021年在荃灣區截查一名廚師時，相信對方是案中疑兇。現已60歲的廚師昨(28日)在高等法院承認強姦罪，被判囚7年。

被告王晉全(60歲)，報稱任職廚師，他承認於1983年1月20日，在屯門新發邨(已拆卸)某單位強姦當時13歲的女童X。被告另被控一項搶劫罪，指他於同日同地搶劫屬於X的100元。他否認該罪後，控方申請該罪保留在法庭檔案，不予起訴，獲法庭批准。控方透露，被告有6項刑事定罪紀錄，涉及9項控罪，最後1項紀錄為2000年時因意圖搶劫而襲擊他人等被判囚。

法官判刑時則指，X自殺的原因未明，但明顯被告對X造成嚴重傷害，令事主無法過正常生活；以監禁10年為量刑起點，因被告認罪和接納他有悔意，減刑至7年9個月。法官亦考慮案件發生已久，被告最後一次定罪紀錄後已改過自新，不再對社會構成威脅，因此再減刑9個月，最終判監禁7年。

事主多次出入青山醫院1999年自殺亡

案情指，X的胞姐和姐夫居於新發邨一單位，X有後備匙可以隨時到單位休息。案發當日上午11時，X準備進入單位，遭當時20歲的被告推入單位內，被告聲稱有刀，著X不要作聲，之後將X綁起及強姦。X報警後，警方在單位內發現一個手掌印，但當時未能確定疑犯身份。

Ad Block

案發後，X情緒受困，多次到青山醫院求診及留醫，1999年4月出院同日跳樓自殺，終年29歲。警方的指摸比對系統於2008年電腦化，並將被告身份鎖定及通緝他，至2021年8月15日，被告在荃灣遭警員截查時被捕。他警誡下稱，案發時期任鋁窗維修工人，當日在邨內工作後，尋找行劫目標。他承認曾將一名女學生推入單位，但不記得是否有強姦，只稱或做出不理性的事。

警方盼判決給事主及其家屬一個交代

屯門重案組高級督察楊文廸指，形容本案是令心傷痛的案件，法庭的判刑或會勾起事主家人的傷心回憶，但希望判決亦可給事主和其家人一個交代，令事主可以安息。他又指，警方當年雖有套取疑犯的掌印，但因受科技的限制，未能確定被告的身份。至2008年，在電腦法證系統提升後才鎖定被告身份。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受