涉40年前強姦13歲女童 警指模系統提升鎖真兇 六旬漢判囚7年

40年前一名13歲女童到屯門其姊姊的住所時，被一名當年20歲的男子拉入單位，她被綁起手腳再遭強姦，警方以當年技術未能鎖定真兇。案發後，女童情緒長年受困，29歲時跳樓身亡。警方在指紋系統電腦化後鎖定疑犯，並於2021年在荃灣區截查一名廚師時，相信對方是案中疑兇。現已60歲的廚師昨(28日)在高等法院承認強姦罪，被判囚7年。 被告王晉全(60歲)，報稱任職廚師，他承認於1983年1月20日，在屯門新發邨(已拆卸)某單位強姦當時13歲的女童X。被告另被控一項搶劫罪，指他於同日同地搶劫屬於X的100元。他否認該罪後，控方申請該罪保留在法庭檔案，不予起訴，獲法庭批准。控方透露，被告有6項刑事定罪紀錄，涉及9項控罪，最後1項紀錄為2000年時因意圖搶劫而襲擊他人等被判囚。

法官判刑時則指，X自殺的原因未明，但明顯被告對X造成嚴重傷害，令事主無法過正常生活；以監禁10年為量刑起點，因被告認罪和接納他有悔意，減刑至7年9個月。法官亦考慮案件發生已久，被告最後一次定罪紀錄後已改過自新，不再對社會構成威脅，因此再減刑9個月，最終判監禁7年。 事主多次出入青山醫院1999年自殺亡 案情指，X的胞姐和姐夫居於新發邨一單位，X有後備匙可以隨時到單位休息。案發當日上午11時，X準備進入單位，遭當時20歲的被告推入單位內，被告聲稱有刀，著X不要作聲，之後將X綁起及強姦。X報警後，警方在單位內發現一個手掌印，但當時未能確定疑犯身份。