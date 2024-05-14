涉400萬元採購詐騙遭廉署通緝　科大前副教授波蘭落網

廉政公署今(14日)公布，早前獲裁判官簽發手令，通緝科大前兼任副教授楊霖龍，指他涉嫌串謀兩名前供應商董事，隱瞞他於該兩間供應商的權益，進行多項採購涉款共約400萬元。該名前兼任副教授4月底在波蘭落網。律政司已應廉署要求，根據《聯合國反腐敗公約》向波蘭當局提出要求，暫時逮捕楊霖龍，並正籌備向波蘭當局提出移交楊霖龍的正式要求。

涉案罪行於2011年9月至2019年2月期間發生。當時楊霖龍負責進行17項招標及採購活動，為科大及其附屬公司向他擁有直接或間接財務權益的駿科(亞洲)製藥有限公司(駿科)及高準檢驗及檢測有限公司(高準)，採購多項實驗室儀器及測試服務。而楊兆安於2011年年底成為高準獨資董事及股東。駿科於2012年年中成立，楊兆安當時是其獨資董事及股東，歐陽兆㷨同年年底取代楊兆安出任有關職位。

串謀控罪指，楊霖龍涉嫌與歐陽兆㷨或楊兆安串謀詐騙科大，在楊霖龍有責任預先披露任何與科大的利益衝突的情況下，隱瞞他在駿科及高準的權益，誘使科大就上述其中3項招標及採購活動委聘駿科及高準，及致使科大全數繳付該兩間供應商的發票款項。